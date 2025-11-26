Reino Unido rebaja al 1,4% su previsión de crecimiento para 2026

LONDRES, 26 nov (Reuters) - La economía británica crecerá un 1,4% el próximo año, según las estimaciones del organismo de control presupuestario de Reino Unido publicadas en su página web el miércoles, antes del discurso presupuestario de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

La nueva cifra contrasta con la previsión de crecimiento para 2026 del 1,9% que figuraba en las anteriores perspectivas del organismo, publicadas en marzo, cuando la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, hizo su discurso de primavera.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica espera que la producción económica crezca un 1,5% en 2027, 2028, 2029 y 2030.

Estas previsiones contrastan con las anteriores del organismo, que apuntaban a un crecimiento del 1,8%, el 1,7% y el 1,8% en 2027, 2028 y 2029, respectivamente.

El crecimiento en 2025 se elevó al 1,5%, frente a la previsión anterior del 1,0%. (Información de David Milliken y Andy Bruce; escrito por Suban Abdulla; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)