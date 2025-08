Reino Unido rechaza la postura de Irán sobre el uranio enriquecido y dice que la amenaza "es real"

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores británico, David Lammy, ha rechazado este sábado la postura de Irán sobre la idea de enriquecer uranio únicamente para "fines académicos", como defiende Teherán, y ha expresado que la amenaza nuclear "es real". Lammy ha manifestado así que los líderes iraníes "no han podido explicar a pesar de las conversaciones por qué necesitan uranio enriquecido al 60%". "Ellos dicen que es por motivos académicos, pero no acepto esta respuesta", ha afirmado. Así, ha recordado que fue el ex primer ministro Gordon Brown --que ocupó el cargo entre 2007 y 2010-- el que acusó a Irán de "engañar" a la comunidad internacional al crear las instalaciones militares subterráneas de Fordo (que fueron bombardeadas el pasado mes de junio por el Ejército de Estados Unidos en el marco del conflicto con Israel). Las alarmas han vuelto a sonar después de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) señalara en mayo que Irán tiene almacenado una gran cantidad de uranio enriquecido al 60% --por debajo el nivel necesario para desarrollar armamento--. Lammy, en una entrevista con el diario 'The Guardian', ha advertido de que "el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán podría llevar a un aumento de la tensión en Oriente Próximo". En este sentido, ha recordado los efectos devastadores del bombardeo estadounidense sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial y ha hecho hincapié en que una Irán con armas nucleares dejaría a las futuras generaciones un "mundo con muchas más armas nucleares que el mundo de hoy". Además, ha descartado que Israel haya estado detrás de la decisión de Estados Unidos de atacar las instalaciones nucleares y ha recordado que Reino Unido, Francia y Alemania podrían "volver a aplicar sanciones contra Irán a menos que el país tome medidas serias para frenar sus ambiciones nucleares".