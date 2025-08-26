Reino Unido recibirá a un grupo de estudiantes palestinos de Gaza

Universidades de Reino Unido recibirán a un grupo de estudiantes palestinos becados, procedentes de la Franja de Gaza, para permitirles continuar sus estudios, anunció el martes el gobierno británico.

Aunque el ejecutivo británico no dio una cifra de los estudiantes palestinos que se beneficiarían de esta beca, la cadena BBC cifró su número en alrededor de 40.

El gobierno israelí debe todavía autorizar la salida de Gaza de cada uno de los estudiantes, que se someterán a controles biométricos en un tercer país antes de viajar a Reino Unido, indicó el Ministerio de Interior británico.

Una parte de estos estudiantes palestinos se acogerán a las becas Chevening, financiadas por el gobierno británico, que se ofrecen a estudiantes internacionales para cursar un curso de posgrado universitario de un año en Reino Unido.

El resto de estudiantes palestinos llegarán en el marco de becas de organismos privados.

El conflicto en la Franja de Gaza estalló tras el ataque de la organización islamista palestina Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza ha matado al menos a 62.744 palestinos, sobre todo civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.

Las relaciones entre Reino Unido e Israel se han visto acompañadas por momentos de tensión en las últimas semanas, tras el anuncio del primer ministro laborista británico, Keir Starmer, de su intención de reconocer un Estado palestino en septiembre.

Su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, denunció de inmediato tal medida, considerando que "recompensa el terrorismo monstruoso de Hamás y castiga a sus víctimas".