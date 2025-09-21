Reino Unido reconocerá el domingo al Estado palestino, según medios

Reino Unido reconocerá formalmente el domingo al Estado palestino, según informes de la prensa británica, un giro político rechazado con vehemencia por su aliado Israel.

Londres históricamente ha sido un firme aliado de Israel, pero ha variado su postura los últimos meses en que las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva en Gaza y se agrava la crisis humanitaria en el territorio palestino.

El primer ministro británico Keir Starmer dijo en julio que su país reconocería formalmente al Estado de Palestina si Israel no tomaba "pasos sustantivos" hacia un alto el fuego con Hamás para cuando se celebrara la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Desde entonces, el pequeño territorio palestino ha sufrido gran destrucción, muerte y falta de alimentos que han provocado una grave crisis humanitaria.

Starmer anunciará el reconocimiento el domingo, según varios medios británicos, incluyendo la BBC y la agencia Press Association.

El gobernante aseguró en julio que la medida será "una contribución hacia un proceso de paz real, en el momento de máximo impacto para la solución de dos estados".

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo acusó de premiar al "terrorismo monstruoso" y beneficiar a la ideología "yihadista".

Otros 10 países tienen previsto reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, incluyendo Francia.

Esos reconocimientos se dan en momentos en que Israel lanza una ofensiva contra Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino en el cual la ONU declaró una hambruna.

