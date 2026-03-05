Reino Unido recortará las ayudas a solicitantes de asilo en una reforma migratoria más estricta
Por Sam Tabahriti y Alistair Smout
LONDRES, 4 mar (Reuters) -
Reino Unido retirará el alojamiento y la ayuda económica a los solicitantes de asilo que incumplan la ley, trabajen ilegalmente o puedan mantenerse por sí mismos, en el marco de unas medidas destinadas a endurecer el sistema ante la creciente presión de Reform UK y la tensión interna del Partido Laborista.
Los cambios se producen en un momento en que el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer se ve presionado en las encuestas de opinión por el partido antiinmigración de Nigel Farage, Reform UK. Las nuevas medidas de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se basan en el enfoque de Dinamarca y forman parte de una reforma más amplia que incluye el cierre de los hoteles para solicitantes de asilo, el endurecimiento de las expulsiones y la creación de un sistema de apelación único.
El Gobierno pondrá en marcha un programa piloto, según Mahmood, que ofrecerá a los solicitantes de asilo rechazados 10.000 libras (13.345 dólares) por cada miembro de la familia, hasta un máximo de 40.000 libras en total, para que abandonen el país o se enfrenten a una expulsión forzosa.
SE ELIMINARÁ LA OBLIGACIÓN LEGAL DE APOYAR A LOS REFUGIADOS
Mahmood afirmó que Reino Unido eliminará la obligación legal de apoyar a los refugiados y reducirá a la mitad el permiso inicial de residencia para los refugiados a dos años y medio, en un esfuerzo por hacer que el sistema sea condicional. También introducirá un "freno de emergencia" en algunos visados de estudio y trabajo.
"Aquellos que lo necesiten y cumplan las normas seguirán recibiendo, como es lógico, ayuda para el asilo, pero a los que no lo hagan se les retirará la ayuda", dijo Mahmood el jueves.
"La generosidad del pueblo británico estará condicionada a que los solicitantes de asilo respeten la ley, vivan según nuestras normas y no trabajen ilegalmente".
TRAZANDO EL CAMINO ENTRE LOS VERDES Y REFORM UK
El Gobierno laborista está redoblando su apuesta por un enfoque más duro en materia de inmigración, a pesar de la disconformidad de la izquierda del partido, que considera que debería cambiar de rumbo tras perder las elecciones parciales de la semana pasada frente a los Verdes, de izquierdas.
Mahmood advirtió contra el plan de Farage de cerrar las puertas a los solicitantes de asilo y limitar la inmigración legal, y contra el "cuento de hadas de las fronteras abiertas" del Partido Verde, afirmando que Reino Unido debe tener un sistema de asilo justo pero firme.
En respuesta al anuncio, Reform UK afirmó que el Partido Laborista estaba "tomando el pelo al pueblo británico" y prometió deportar a todos los inmigrantes ilegales. El líder del Partido Verde, Zack Polanski, dijo que "siempre apoyará una migración justa y controlada".
(1 dólar = 0,7493 libras)
(Información de Sam Tabahriti y Alistair Smout; edición de William James y Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)