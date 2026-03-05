Reino unido recortará las ayudas a solicitantes de asilo en una reforma migratoria más estricta

Por Sam Tabahriti y Alistair Smout

LONDRES, 4 mar (Reuters) -

Reino Unido retirará el alojamiento y la ayuda económica a los solicitantes de asilo que ‌incumplan la ley, trabajen ilegalmente ‌o ⁠puedan mantenerse por sí mismos, en el marco de unas medidas destinadas a endurecer el sistema ante la creciente presión de Reform UK y la tensión interna del Partido ​Laborista.

Los cambios ⁠se producen ⁠en un momento en que el Gobierno laborista del primer ministro Keir Starmer se ve presionado ​en las encuestas de opinión por el partido antiinmigración de Nigel Farage, Reform UK. Las nuevas medidas ‌de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, se basan en el enfoque ​de Dinamarca y forman parte de una ​reforma más amplia que incluye el cierre de los hoteles para solicitantes de asilo, el endurecimiento de las expulsiones y la creación de un sistema de apelación único.

El Gobierno pondrá en marcha un programa piloto, según Mahmood, que ofrecerá a los solicitantes de asilo rechazados 10.000 libras (13.345 dólares) por cada miembro de la familia, hasta un ​máximo de 40.000 libras en total, para que abandonen el país o se enfrenten a una expulsión forzosa.

SE ELIMINARÁ LA OBLIGACIÓN LEGAL DE ⁠APOYAR A LOS REFUGIADOS

Mahmood afirmó que Reino Unido eliminará la obligación legal de apoyar a los refugiados y reducirá a la ‌mitad el permiso inicial de residencia para los refugiados a dos años y medio, en un esfuerzo por hacer que el sistema sea condicional. También introducirá un "freno de emergencia" en algunos visados de estudio y trabajo.

"Aquellos que lo necesiten y cumplan las normas seguirán recibiendo, como es lógico, ayuda para el asilo, pero a los que no lo hagan se les retirará la ayuda", dijo Mahmood el jueves.

"La generosidad del pueblo británico ‌estará condicionada a que los solicitantes de asilo respeten la ley, vivan según nuestras normas y no trabajen ilegalmente".

TRAZANDO ⁠EL CAMINO ENTRE LOS VERDES Y REFORM UK

El Gobierno laborista está redoblando su apuesta ‌por un enfoque más duro en materia de inmigración, a pesar de la disconformidad de ⁠la izquierda del partido, que considera que debería cambiar de rumbo tras ⁠perder las elecciones parciales de la semana pasada frente a los Verdes, de izquierdas.

Mahmood advirtió contra el plan de Farage de cerrar las puertas a los solicitantes de asilo y limitar la inmigración legal, y contra el "cuento de hadas de las fronteras abiertas" del Partido Verde, afirmando que Reino Unido debe tener ‌un sistema de asilo justo pero firme.

En respuesta ​al anuncio, Reform UK afirmó que el Partido Laborista estaba "tomando el pelo al pueblo británico" y prometió deportar a todos los inmigrantes ilegales. El líder del Partido Verde, Zack Polanski, dijo que "siempre apoyará una migración justa y controlada".

(1 dólar = 0,7493 libras)

