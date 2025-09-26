Reino Unido reitera en la ONU su apoyo a Palestina porque "lo que sucede en Gaza es indefendible e inhumano"

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vice primer ministro británico, David Lammy, ha defendido este jueves el reconocimiento de Reino Unido al Estado de Palestina en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que ha reiterado que la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza y sus consecuencias es "indefendible, inhumano e injustificable".

"El pueblo de Palestina, cuyo Estado reconocemos con orgullo esta semana, y el pueblo de Israel merecen algo mejor que los horribles actos de Hamás del 7 de octubre, que dejaron a niños sin sus padres y a padres sin sus hijos", ha declarado tras defender la reciente medida del Ejecutivo británico, a la que se ha sumado una decena de países aludiendo a la Carta de Naciones Unidas y señalando que "creemos en la igualdad de derechos, la autodeterminación y la dignidad de todos los pueblos".

"Mejor que el tormento de familias que esperan desesperadamente el regreso de sus seres queridos del cautiverio más bárbaro. Mejor que el gobierno fanático de Hamás, una organización terrorista vil y despiadada que no debe tener futuro en Gaza. Mejor que la negación por parte de Israel de ayuda humanitaria vital y la catastrófica hambruna que ha causado", ha continuado el responsable británico.

Lammy ha defendido la diplomacia como "única respuesta" a los "horrores" que está sufriendo la población palestina y ha prometido que "no descansaremos hasta que haya dos Estados viviendo uno junto al otro en paz y seguridad".

"Debe evitarse la anexión, avanzar en un proceso de paz y poner fin a esta terrible guerra. No puede haber otra respuesta que liberar a los rehenes ahora, permitir que llegue la ayuda ahora y un alto el fuego ahora", ha agregado, al tiempo que ha manifestado su respaldo a los "esfuerzos de Estados Unidos por construir un consenso en torno a un plan duradero de paz" así como al "impulso alcanzado por estados árabes y musulmanes" en este aspecto.

El jefe de la diplomacia británica ha defendido asimismo un "presente" en el que desde Londres "no defendemos los derechos de una nación ignorando los de otras, sino que actuamos con determinación" frente a "lo que está ocurriendo" en la Franja de Gaza.

"Es indefendible, es inhumano, es absolutamente injustificable. Y debe terminar ya", ha añadido.

DEFENDERÁ A UCRANIA "HOY, MAÑANA Y DENTRO DE 100 AÑOS"

Lammy se ha referido asimismo a Ucrania, empleando de nuevo valores de la Carta de Naciones Unidas, en particular "la soberanía, la integridad territorial y el respeto al Derecho Internacional" para defender su apoyo a Kiev.

Así, ha asegurado que "el mundo sufrirá si se permite que la agresión se pague, todos debemos luchar por una paz justa y duradera en Ucrania que mantenga la integridad de nuestra Carta de la ONU y que permita que Ucrania emerja de la brutal guerra de Rusia como una nación soberana, segura e independiente".

El segundo del Gobierno británico ha denunciado que "el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelenski ha demostrado su compromiso con esa paz en todo momento, mientras que el presidente (ruso, Vladimir) Putin bombardea brutalmente con cada vez más misiles y drones al pueblo ucraniano".

"Nuestro mensaje a Ucrania es claro: estaremos con ustedes hoy, mañana y dentro de 100 años", ha agregado.

Lammy se ha vuelto a referir a Moscú más tarde en su discurso al abordar los desafíos de la Inteligencia Artificial, cuando ha advertido de que algunos países están utilizando esta herramienta "para consolidar la represión, fomentar la desinformación y empoderar a los criminales en Internet".

"Los estados autoritarios, en particular Rusia, están manipulando lingüísticos de gran escala para que los chatbots respondan con (...) su propaganda en todo el mundo", ha denunciado.