Reino Unido respalda a Jaguar Land Rover tras ciberataque

El gobierno británico anunció el domingo una garantía de crédito por 1500 millones de libras (2000 millones de dólares) para la empresa automotriz Jaguar Land Rover (JLR) para afianzar sus reservas de efectivo tras un reciente ataque cibernético.

JLR reveló el 2 de septiembre que había sido atacada por hackers, lo que obligó a suspender la producción en sus fábricas en Reino Unido.

La empresa dijo el jueves que sus sistemas informáticos fueron parcialmente restaurados como parte de un reinicio gradual, pero que la producción estaría en pausa al menos hasta el 1 de octubre.

El gobierno aseguró que respaldaría a la JLR con una garantía crediticia "que deberá liberar hasta 1500 millones de libras para darle seguridad a su cadena de suministros".

La medida no significa que el gobierno prestará dinero directamente a JLR, propiedad de Tata Motors, de India.

La agencia crediticia del gobierno dará la garantía para un préstamo de un banco comercial que será cancelado a lo largo de cinco años.

El ministro de Comercio, Peter Kyle, indicó que la garantía "ayudará a apoyar la cadena de suministros y proteger los empleos calificados" en el país.

"Este ciberataque no solo fue un ataque contra una marca británica icónica, sino contra nuestro sector automotriz líder mundial y los hombres y mujeres cuyas vidas dependen de él", afirmó Kyle.

JLR dijo que el reinicio parcial de sus sistemas le permitió cumplir con pagos pendientes a sus proveedores.

Bandas cibernéticas han atacado cada vez más a marcas de lujo y sus comercializadores, incluyendo a las británicas Marks and Spencer y Harrods.

bur-mjw/mas/cjc