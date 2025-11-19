Reino Unido respalda impulso de Trump para paz en Ucrania y dice que Rusia podría acabar la guerra

LONDRES, 19 nov (Reuters) -

Gran Bretaña dijo que comparte el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la guerra en Ucrania e instó a Rusia a retirar sus fuerzas, después de que Reuters informó de que Washington ha presionado a Kiev para que acepte un marco de paz redactado por Estados Unidos.

El borrador propone que Ucrania ceda territorio y algunas armas.

"Rusia podría hacerlo mañana mismo retirando sus fuerzas y poniendo fin a su invasión ilegal", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que agregó que Londres "comparte el deseo del presidente Trump de poner fin a esta guerra bárbara".

