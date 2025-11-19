Reino Unido respalda impulso de Trump para paz en Ucrania y dice que Rusia podría acabar la guerra
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LONDRES, 19 nov (Reuters) -
Gran Bretaña dijo que comparte el objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin a la guerra en Ucrania e instó a Rusia a retirar sus fuerzas, después de que Reuters informó de que Washington ha presionado a Kiev para que acepte un marco de paz redactado por Estados Unidos.
El borrador propone que Ucrania ceda territorio y algunas armas.
"Rusia podría hacerlo mañana mismo retirando sus fuerzas y poniendo fin a su invasión ilegal", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, que agregó que Londres "comparte el deseo del presidente Trump de poner fin a esta guerra bárbara".
(Reporte de Sam Tabahriti; edición en español de Javier López de Lérida)
LA NACION
Más leídas
- 1
El caso Andis | Ornella Calvete: chats comprometedores, US$700.000 en su departamento y amistades del poder libertario
- 2
Video: así rescataron a cuatro argentinos que fueron arrastrados por el mar en Chile
- 3
El riesgo país vuelve a perforar los 600 puntos básicos y el país se acerca a la posibilidad de volver a los mercados internacionales
- 4
Por qué el mundo financiero está en vilo por los balances de una empresa