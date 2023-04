Reino unido resta importancia a filtraciones de eeuu, afirma que parte de la información es falsa

Por Phil Stewart

WASHINGTON, 18 abr (Reuters) - Reino Unido restó importancia el martes al impacto de las filtraciones en Internet de documentos de inteligencia estadounidenses altamente secretos, afirmando que parte de la información que circula a partir de ellos es falsa y está manipulada, sin ofrecer ejemplos concretos.

Un joven de 21 años, miembro de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos, acusado de filtrar en Internet documentos de inteligencia militar de alto secreto, fue detenido la semana pasada y acusado de copiar y transmitir ilegalmente material clasificado.

Se cree que las filtraciones constituyen la brecha de seguridad más grave de Estados Unidos desde que en 2010 aparecieron en el sitio web de WikiLeaks más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos.

Aún así, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo a la prensa en Washington que observó inexactitudes en su revisión de la información publicada. Instó al público a ser escéptico con el material filtrado.

"No voy a comentar una parte específica de la filtración, pero he visto en nuestros medios una serie de inexactitudes, inexactitudes significativas o manipulación de la información", dijo Wallace. "Mi consejo es que no se lo tomen al pie de la letra".

Agregó que la filtración no había dañado "en absoluto" las relaciones con Estados Unidos y que no fortalecería a Rusia ni debilitaría a Ucrania en su conflicto.

Reuters revisó algunos de los documentos filtrados, entre los que se incluía uno que afirmaba que Reino Unido, Estados Unidos y otros países tenían fuerzas militares de operaciones especiales actuando dentro de Ucrania.

El Pentágono ha dicho que las fuerzas estadounidenses en Ucrania operan desde la embajada y ayudan a rastrear las provisiones de armas estadounidenses a Kiev para ayudarla a defenderse de las fuerzas invasoras rusas.

El Washington Post informó sobre una evaluación filtrada de la Agencia de Inteligencia de la Defensa que dice haber obtenido y que anticipa que 2023 terminará sin ningún avance en el campo de batalla de Ucrania para ninguna de las partes.

Sin hacer comentarios sobre los propios documentos, Wallace expresó su confianza en la situación en el campo de batalla en Ucrania, restó importancia a la idea de un estancamiento y desestimó cualquier caracterización de la guerra como un "conflicto congelado".

"El impulso sigue con ellos. Puede que no sea un ímpetu fulgurante, pero sin duda avanza, y el ímpetu es importante", afirmó Wallace. (Reporte de Phil Stewart; reporte adicional de William James en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters