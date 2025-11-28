Reino Unido retendrá en frontera productos españoles afectados por brote de peste porcina africana

LONDRES, 28 nov (Reuters) - Reino Unido dijo el viernes que detendrá temporalmente las importaciones de carne de cerdo procedentes de algunas zonas de España, luego de que ese país confirmara sus primeros casos de peste porcina africana en más de tres décadas.

Reino Unido es uno de los principales clientes de carne de cerdo de España, y la medida se produce cuando las autoridades de Madrid activaron medidas de emergencia en Cataluña, una región central para la cría de cerdos.

"Tras la aparición de un brote de peste porcina africana en España, toda la carne de cerdo fresca y otros productos afectados procedentes de España serán retenidos en los puestos de control fronterizos hasta nuevo aviso", dijo el departamento de medio ambiente británico (DEFRA) en un comunicado. "Seguiremos monitoreando la situación y mantendremos todas las medidas bajo revisión".

España exportó 37.600 toneladas de carne de cerdo fresca y congelada a Gran Bretaña en lo que va de 2025, por valor de más de 112 millones de euros (US$129,93 millones), un 17% más en volumen y un 9,5% más en valor que lo registrado en todo el año pasado, según datos de la Junta de Desarrollo de Agricultura y Horticultura, organismo respaldado por el Gobierno.

El virus es una enfermedad muy contagiosa que afecta a cerdos y jabalíes, pero no supone ningún riesgo para los humanos. No tiene vacuna ni cura y suele provocar sacrificios masivos cuando se detecta en granjas.

La enfermedad se ha extendido hacia el oeste de Europa en los últimos años, perturbando los mercados de carne de cerdo y provocando prohibiciones comerciales. El brote en Alemania en 2020 provocó amplias restricciones por parte de grandes compradores como China.

España, el mayor productor de carne de cerdo de la Unión Europea, había evitado hasta ahora el virus en cerdos domésticos desde 1994, convirtiendo la última detección en jabalíes cerca de Barcelona en una preocupación significativa para su industria porcina de 8.000 millones de euros (US$9.280 millones) y sus mercados de exportación.

El gobierno británico prohibió a inicios de año las importaciones personales de jamón y otros productos cárnicos y lácteos procedentes de todos los países de la Unión Europea para evitar la propagación de la fiebre aftosa a raíz de un creciente número de casos.

