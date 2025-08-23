Reino Unido retrasa decisión sobre nueva embajada china después de que Pekín ocultó detalles

Por Andrew MacAskill

LONDRES, 23 ago (Reuters) - El gobierno británico amplió el viernes hasta octubre el plazo para decidir si aprueba los planes chinos de construir en Londres la mayor embajada de Europa, después de que Pekín se negó a explicar por completo por qué los planos contienen zonas no detalladas.

Los planes chinos de construir una nueva embajada en el emplazamiento de un edificio de dos siglos de antigüedad cercano a la Torre de Londres llevan tres años paralizados debido a la oposición de residentes locales, legisladores y defensores de la democracia de Hong Kong en Reino Unido.

Políticos británicos y estadounidenses han advertido al gobierno de que no permita que China construya la embajada en ese lugar por temor a que pueda usarse como base de espionaje.

DP9, la consultora de urbanismo que trabaja para el gobierno chino, declaró que su cliente considera inadecuado presentar planos completos de la distribución interna, afirmando que los adicionales ofrecen un nivel de detalle aceptable, después de que el gobierno preguntó por qué hay varias zonas sin explicar en los planos.

"El solicitante considera que el nivel de detalle de los planos no redactados es suficiente para identificar los usos principales", indicó DP9 en una carta al gobierno. "En estas circunstancias, consideramos que no es necesario ni apropiado proporcionar planos o detalles adicionales de distribución interna más detallados".

El Departamento de Vivienda del gobierno británico respondió que decidirá si el proyecto puede seguir adelante el 21 de octubre, en lugar del 9 de septiembre, porque necesita más tiempo para estudiar las respuestas.

Luke de Pulford, director ejecutivo de la Alianza Interparlamentaria sobre China, grupo vinculado a una red internacional de políticos críticos con Pekín que reveló la carta, dijo que "estas explicaciones distan mucho de ser satisfactorias". Según agregó, "las garantías equivalen a un 'confía en mí, hermano'".

La embajada china en Londres expresó su "seria preocupación" por la respuesta del gobierno y dijo que los países anfitriones tienen la "obligación internacional" de apoyar la construcción de edificios diplomáticos. "La parte china insta a la británica a cumplir con su obligación y aprobar la solicitud de planificación sin demora", señaló en un comunicado.

Más temprano en el mes, la embajada dijo que las afirmaciones de que el edificio podría tener "instalaciones secretas" utilizadas para dañar la seguridad nacional británica son "calumnias despreciables".

