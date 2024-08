Reino unido revisa la regulación sobre redes sociales tras los disturbios de extrema derecha

Por Martin Coulter

LONDRES, 9 ago (Reuters) - Tras una semana de disturbios racistas provocados por información falsa en internet, el Gobierno británico estudia modificar la Ley de Seguridad en Línea para regular las empresas de redes sociales.

Por qué es importante la ley, aprobada en octubre pero que no entrará en vigor hasta principios del año que viene, permite al gobierno multar a las empresas de redes sociales con hasta el 10% de su facturación global si se descubre que han incumplido la normativa.

En la actualidad, las empresas sólo se enfrentan a multas si no vigilan los contenidos ilegales, como la incitación a la violencia o la incitación al odio. Con los cambios propuestos, la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), regulador británico de medios y contenidos digitales, podría sancionar a las empresas que permitan la difusión de contenidos "legales pero perjudiciales", como la desinformación. El recién elegido Gobierno laborista británico heredó la legislación de los conservadores, que pasaron muchos meses retocándola en un intento de equilibrar el derecho a la libertad de expresión con la preocupación por los peligros de internet.

El viernes, la encuestadora YouGov publicó un sondeo entre más de 2.000 adultos, según el cual dos tercios (66%) creen que las empresas de redes sociales deberían ser responsables de las publicaciones que inciten a conductas delictivas.

Otro 70% de los encuestados afirmó que las redes sociales no estaban suficientemente reguladas, y el 71% dijo que no habían hecho lo suficiente para contrarrestar la desinformación durante los disturbios.

CIFRAS CLAVE El ministro del Gabinete, Nick Thomas Symonds, dijo el viernes que el Gobierno revisaría el marco de la ley. "Obviamente, hay aspectos de la Ley de Seguridad en Línea que aún no han entrado en vigor. Estamos dispuestos a introducir cambios si es necesario", dijo en Sky News. Sadiq Khan, alcalde de Londres, dijo el jueves al diario The Guardian que la Ley de Seguridad en Línea debía modificarse tras los disturbios. "Creo que lo que el Gobierno debería hacer rápidamente es comprobar si es adecuada para su propósito. Creo que no lo es", dijo al periódico.

CONTEXTO Los disturbios se extendieron por todo el país la semana pasada, después de que se difundieran por internet mensajes en los que se identificaba erróneamente como inmigrante musulmán al presunto asesino de tres niñas en un ataque con cuchillo ocurrido el 29 de julio. Mientras los alborotadores se enfrentaban a la policía en algunas ciudades, el propietario de X, Elon Musk, también utilizó su plataforma para compartir información engañosa con sus millones de seguidores, incluida una publicación en la que sugería que la guerra civil era "inevitable" en Reino Unido. El portavoz del primer ministro Keir Starmer dijo que "no había justificación" para tales comentarios.

(Información de Martin Coulter; edición de Philippa Fletcher; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

