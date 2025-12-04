Reino Unido sanciona a agencia rusa de espionaje por envenenamiento

LONDRES (AP) — Gran Bretaña sancionó a la agencia de inteligencia rusa y convocó al embajador de Moscú el jueves después de que una investigación concluyera que el presidente Vladímir Putin fue responsable de un ataque con agente neurotóxico en suelo británico en 2018.

El gobierno declaró que la GRU estaba siendo sancionada en su totalidad por el ataque en la ciudad de Salisbury contra Sergei Skripal, un exagente soviético que había desertado a Gran Bretaña.

Skripal y su hija Yulia se enfermaron gravemente, pero sobrevivieron.

Moscú ha negado cualquier participación en el ataque.

Una mujer británica, Dawn Sturgess, y su pareja colapsaron después de entrar en contacto con un frasco de perfume desechado que contenía el veneno Novichok. Ella había rociado el contenido del frasco en su muñeca y murió días después. Su pareja sobrevivió.

Un policía, Nick Bailey, también se enfermó, pero sobrevivió.

El exjuez del Tribunal Supremo Anthony Hughes, quien dirigió la investigación sobre la muerte de Sturgess, afirmó que el ataque a los Skripal "debe haber sido autorizado al más alto nivel" por Putin.

Concluyó que Sturgess fue "una víctima inocente de un intento por parte de oficiales de una organización estatal rusa de llevar a cabo un asesinato en las calles de Salisbury utilizando una sustancia altamente tóxica".

El anuncio de sanciones del Reino Unido también nombró a ocho presuntos oficiales de inteligencia militar cibernética por trabajar para la GRU. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico dijo que ellos atacaron a Yulia Skripal con malware cinco años antes del ataque con Novichok.

El primer ministro británico Keir Starmer indicó que los hallazgos de Hughes "son un grave recordatorio del desprecio del Kremlin por las vidas inocentes".

"La muerte innecesaria de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la agresión imprudente de Rusia", dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.