Reino Unido sanciona a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft y apunta a la flota fantasma

LONDRES, 15 oct (Reuters) - Gran Bretaña puso el miércoles en el punto de mira a las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, y a 51 buques de la flota fantasma, en lo que describió como un nuevo intento de endurecer las sanciones energéticas y ahogar los ingresos del Kremlin.

Lukoil y Rosneft fueron señaladas en virtud de las leyes británicas sobre sanciones a Rusia por lo que se describió como su papel de apoyo al Gobierno ruso.

Las compañías ahora están sujetas a congelación de activos, inhabilitación de directivos, restricciones de transporte y prohibición de servicios fiduciarios en el Reino Unido.

Las dos empresas se consideran estratégicamente importantes para el Kremlin, dijo el Gobierno, que agregó que sus actividades son de importancia económica para Rusia, contribuyendo a los ingresos del Estado que ayudan a sostener su guerra en Ucrania.

"Estamos introduciendo sanciones selectivas contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Lukoil y Rosneft", dijo a la prensa la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, de viaje en Estados Unidos.

"Al mismo tiempo, estamos aumentando la presión sobre las empresas de terceros países, incluidas India y China, que siguen facilitando la entrada del petróleo ruso en los mercados mundiales".

Lukoil no respondió a la petición de comentarios. Rosneft no estaba inmediatamente disponible para hacerlos.

Las nuevas sanciones afectan a 51 buques, 44 de ellos de la flota fantasma, así como a personas y entidades de sectores como la energía y la defensa. (Reporte de Muvija M, redacción de Sam Tabahriti, edición en español de Javier López de Lérida)