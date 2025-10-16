Reino Unido sanciona a las rusas Lukoil y Rosneft y apunta a la flota fantasma

Por Sam Tabahriti y Muvija M

LONDRES, 15 oct (Reuters) - Reino Unido puso en el punto de mira el miércoles a las dos mayores compañías petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, y a 44 petroleros de la flota fantasma, en lo que describió como un nuevo intento de endurecer las sanciones energéticas y ahogar los ingresos del Kremlin.

Lukoil y Rosneft fueron designadas en virtud de las leyes británicas sobre sanciones a Rusia por lo que Londres describió como su papel en el apoyo al Gobierno ruso. Están sujetas a congelación de activos, inhabilitación de directivos, restricciones de transporte y prohibición de servicios fiduciarios británicos.

El Gobierno dijo que ambas empresas fueron consideradas estratégicamente significativas para el Kremlin, añadiendo que sus actividades son de importancia económica para Rusia, contribuyendo a los ingresos estatales que ayudan a sostener su guerra en Ucrania.

"Estamos introduciendo sanciones selectivas contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia, Lukoil y Rosneft", dijo a la prensa la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, durante un viaje a Estados Unidos.

"Al mismo tiempo, estamos aumentando la presión sobre las empresas de terceros países, incluidas India y China, que siguen facilitando la entrada del petróleo ruso en los mercados mundiales", agregó.

Londres también designó a la refinería china Shandong Yulong Petrochemical y a los operadores portuarios Shandong Jingang Port, Shandong Baogang International y Shandong Haixin Port, todos ellos en el centro refinador de Shandong.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró en una rueda de prensa que se opone a las sanciones unilaterales sin base en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, que está profundamente descontento con la medida británica y que presentó una severa protesta.

"China ha presionado para que se celebren conversaciones de paz sobre la crisis ucraniana y ha afirmado que no deben interrumpirse los intercambios y la cooperación normales entre empresas chinas y rusas", declaró Lin Jian, portavoz del ministerio.

(Reporte adicional de Nidhi Verma en Nueva Delhi, sección de Energía de Singapur y Sam Li en Pekín; escrito por Sam Tabahriti; editado en español por Carlos Serrano)