Reino Unido sanciona al ministro de Interior y a otros responsables iraníes por la represión

El gobierno británico anunció el lunes la imposición de sanciones contra diez responsables iraníes, entre ellos el ministro de Interior, tras la represión sangrienta de las manifestaciones en Irán en las últimas semanas.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que las sanciones forman parte de los esfuerzos para "exigir responsabilidades a las autoridades iraníes por una serie de graves violaciones de los derechos humanos".

Las sanciones británicas apuntan al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, así como a "responsables de la policía y miembros influyentes" de la administración iraní.

Las Fuerzas del Orden de la República Islámica de Irán (FARAJA) serán sancionadas junto con esas diez personas, entre las que también se incluyen dos oficiales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), un empresario vinculado al CGRI y dos jueces.

Las medidas incluyen la congelación de activos, prohibiciones de viaje y la inhabilitación para ejercer como director de una empresa bajo jurisdicción británica, informó el Foreign Office.

"El pueblo iraní ha demostrado un coraje extremo frente a la brutalidad y la represión de las que ha sido víctima en las últimas semanas, simplemente por ejercer su derecho a la protesta pacífica", señaló en el texto la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper.

"Nos comprometimos a impulsar sanciones y advertimos al régimen iraní de la adopción de nuevas medidas. Dejamos claro que exigiríamos responsabilidades, y el paquete anunciado cumple ese objetivo", añadió Cooper.

Irán ha reconocido miles de muertes durante las protestas y el domingo la presidencia publicó los nombres de 2.986 de las 3.117 personas que, según las autoridades, murieron en los disturbios.

La agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, afirmó haber confirmado 6.842 muertes.