Reino Unido se "alejó" de la normativa de la UE, dice embajadora del distrito financiero

Por Phoebe Seers

LONDRES, 16 ene (Reuters) - La posibilidad de que Reino Unido vuelva a alinear sus normas financieras con la Unión Europea ya pasó, y el país debe evitar vincular sus regulaciones a una sola jurisdicción, dijo a Reuters la embajadora del sector de servicios financieros de Londres.

Casi una década después del Brexit, la recién nombrada alcaldesa mayor de la City de Londres, Susan Langley, afirmó que aunque mantener el diálogo con la UE sigue siendo importante -sobre todo en materia de defensa-, Reino Unido debe trabajar con todas las naciones que compartan sus valores y respeten el Estado de derecho.

Langley, nacida en el East End londinense, históricamente obrero, es la tercera mujer que ocupa el cargo centenario de un año de duración, y la primera que utiliza el título de "Lady Mayor".

"Seguimos estando muy alineados con Europa, los flujos de efectivo entre nosotros son enormes (...) ¿Volveríamos alguna vez a alinearnos en materia de regulación? Creo que nos alejamos de eso", afirmó.

El debate sobre una mayor armonización normativa ha resurgido después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, señaló un enfoque más cooperativo con Bruselas.

Muchos en la City, sin embargo, sostienen que Reino Unido debe utilizar sus libertades post-Brexit para adoptar normas que se ajusten a las prioridades nacionales.

(Reporte de Phoebe Seers; editado en español por Ricardo Figueroa)