Reino Unido se prepara para fuertes nevadas mientras persiste la ola de frío en Europa

LONDRES (AP) — Reino Unido, ya inmerso en una de sus olas de frío más largas y frías en años, se prepara para soportar fuertes nevadas y vientos intensos más tarde el jueves, lo que las autoridades meteorológicas han advertido podría representar un riesgo para la vida.

El grueso de la tormenta que llega desde el Atlántico se sentirá en el centro de Inglaterra, con hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de nieve en solo unas pocas horas, lo que inevitablemente tendrá posibles implicaciones para las escuelas, el transporte y el comercio, especialmente en áreas más rurales.

Se espera que la tormenta Goretti, que ha sido nombrada por el servicio meteorológico francés France Meteo, abandone las costas británicas a última hora del viernes antes de afectar a otras partes del noroeste de Europa, que ya han soportado nieve, hielo y temperaturas bajo cero en los últimos días.

Neil Armstrong, jefe de pronósticos en la Met Office, el servicio meteorológico nacional británico, describió a Goretti como un "evento de múltiples peligros" con lluvias intensas, vientos fuertes y nieve.

La Met Office ha emitido advertencias de color ámbar para muchas partes del Reino Unido. Estas tienen una "mayor probabilidad de impactos por clima severo" en comparación con las advertencias amarillas más bajas, lo que significa que existe la posibilidad de retrasos en los viajes, cierres de carreteras y ferrocarriles, cancelaciones de vuelos, cortes de energía y riesgo potencial para la vida y la propiedad.

La nevada supone que los trenes y aviones podrían retrasarse o cancelarse, las comunidades rurales podrían quedar aisladas, y es probable que haya cortes de energía e interrupciones en la señal de celular.

También la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha emitido alertas ámbar de salud por frío para todas las regiones de Inglaterra hasta el 12 de enero, lo que significa que se esperan impactos severos en los servicios de salud y atención social. Los funcionarios esperan un aumento en las muertes, particularmente entre las personas de 65 años o más o con problemas de salud, con impactos también posibles en grupos de edad más jóvenes.

Muchas partes de Gales, el norte de Inglaterra y Escocia llevan varios días cubiertas de nieve, lo que ha llevado a numerosos cierres de escuelas y trastornos en el transporte.

En Holanda, el mal tiempo amainó el jueves, ayudando al Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, que vio cientos de vuelos cancelados en cada uno de los primeros tres días de la semana laboral, a intentar volver a la normalidad. Sin embargo, fue brevemente afectado por un corte de energía en la mañana.

La aerolínea nacional holandesa KLM dijo que todavía había largas filas de pasajeros en el aeropuerto, pero agregó que estaba "haciendo todo lo posible para asegurar que los pasajeros que parten salgan a tiempo".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.