Reino Unido sigue adelante con la investigación sobre Grok pese a cambio de postura de Musk

LONDRES, 15 ene (Reuters) - Reino Unido acogió con satisfacción el cambio de postura de xAI para impedir que su chatbot Grok AI haga "deepfakes" sexuales explícitas no consentidas, pero dijo que seguirá adelante con su investigación sobre cómo la compañía de Elon Musk permitió que ocurriera.

xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk, impuso a última hora del miércoles restricciones a todos los usuarios de Grok, limitando la edición de imágenes tras las preocupaciones globales de los reguladores.

"Este es un desarrollo bienvenido", dijo el regulador de medios británico Ofcom el jueves. "No obstante, nuestra investigación formal sigue en curso. Estamos trabajando sin descanso para avanzar en este asunto y obtener respuestas sobre qué salió mal y qué se está haciendo para solucionarlo".

Reino Unido forma parte de una creciente lista de países que están tomando medidas contra los contenidos explícitos generados por Grok, imponiendo prohibiciones y exigiendo salvaguardias en un esfuerzo mundial por frenar el material ilegal.

xAI dijo que implementó soluciones técnicas para impedir que la cuenta Grok de su plataforma X edite imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis. Anteriormente, esta función estaba limitada a los usuarios de pago, pero el cambio no sirvió para aplacar las críticas.

La secretaria de Tecnología británica, Liz Kendall, calificó el cambio de postura como una victoria en la lucha del Gobierno por frenar los poderes de las grandes tecnológicas.

"Nuestra Ley de Seguridad en Internet busca y ha buscado siempre mantener a salvo a la gente en las redes sociales -sobre todo a los niños- y nos ha dado las herramientas para que X rinda cuentas en los últimos días", declaró.

Kendall, que dijo más temprano en la semana que la investigación de Ofcom sobre X no debe durar meses y meses, añadió el jueves que no descansará hasta que todas las plataformas de redes sociales ofrezcan un servicio seguro y adecuado a la edad de los usuarios. (Reporte de Paul Sandle y Muvija M; editado en español por Carlos Serrano)