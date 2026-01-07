Reino Unido someterá al Parlamento el envío de tropas a Ucrania tras un alto el fuego

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, declaró el miércoles en el Parlamento que un despliegue de tropas británicas en Ucrania, en caso de un alto el fuego con Rusia, se sometería al voto de los diputados.

Reino Unido y Francia firmaron el martes una declaración de intenciones con Ucrania, en la que muestran su disposición a desplegar soldados de sus países para mantener la paz en caso de alto el fuego.

"Mantendré informada a la Cámara de los Comunes sobre la evolución de la situación y, si se llegaran a desplegar tropas en virtud de la declaración firmada, sometería esta cuestión a los diputados para una votación", declaró el primer ministro laborista durante la sesión semanal de preguntas al gobierno.

Reunidos en París el martes, Estados Unidos y una amplia representación de países europeos acordaron un conjunto de garantías de seguridad para Ucrania, aunque el gobierno de Donald Trump sigue siendo impreciso sobre el alcance de su compromiso.

Los 35 miembros de la "coalición de los voluntarios", en su mayoría europeos, validaron una "Declaración de París" en la que aceptan el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania y participar en la supervisión del alto el fuego, bajo "liderazgo" estadounidense.

"Tras un alto el fuego, Reino Unido y Francia establecerán centros militares en toda Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipos militares con el fin de responder a las necesidades defensivas de Ucrania", precisó Starmer.

El número de tropas se determinaría, según Starmer "en conformidad con nuestros planes militares".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, indicó después de la reunión que "varios miles" de soldados del ejército de su país podrían ser desplegados tras la firma de un hipotético alto el fuego con Rusia.

Starmer fue duramente criticado este miércoles en el Parlamento por la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, por no presentar una declaración completa sobre los planes para desplegar tropas en Ucrania.

La líder conservadora también criticó que Starmer tampoco haya presentado una declaración completa sobre los planes de Estados Unidos respecto a Venezuela y Groenlandia.