Reino Unido: Starmer, "Londres apoya a Dinamarca sobre Groenlandia"
Premier británico toma distancia de Trump, que amenaza con anexar la isla
Presionado por Sky News UK durante una visita a Berkshire, Inglaterra, sobre la dura respuesta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a Trump, Starmer demostró hoy un distanciamiento explícito y poco común con el presidente estadounidense, al afirmar: "Estoy de su lado; (Frederiksen), tiene razón sobre el futuro de Groenlandia".
En su discurso al país con motivo del año nuevo, la premier danesa volvió a adoptar una actitud firme hacia Washington.
"Durante el año pasado, hemos escuchado muchas cosas: amenazas, presiones y comentarios condescendientes, incluso por parte de nuestros aliados más cercanos desde hace siglos. Se ha hablado de querer apoderarse de otro país y de otro pueblo, como si se tratara de algo que se pudiera comprar y poseer. […] Que nadie tenga dudas: pase lo que pase, nos mantendremos firmes en lo que es justo y lo que no lo es". (ANSA).