Reino Unido suaviza su postura sobre el impuesto a los granjeros tras meses de protestas

El Gobierno británico dijo el martes que reduciría su plan para captar más impuestos de los granjeros, tras meses de protestas desde que se anunció la introducción de un gravamen del impuesto de sucesiones sobre las explotaciones agrícolas en 2024.

A partir de abril, el umbral para la desgravación individual del impuesto de sucesiones subirá de 1 millón de libras a 2,5 millones de libras (US$3,4 millones), lo que reducirá significativamente el número de granjas y propietarios de negocios agrícolas que tendrán que hacer frente a facturas fiscales más elevadas, dijo el Gobierno.

"Hemos escuchado atentamente a los agricultores de todo el país y hoy introducimos cambios para proteger a más explotaciones familiares ordinarias", dijo en un comunicado la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Emma Reynolds.

"Es justo que las grandes explotaciones contribuyan más, al tiempo que respaldamos a las granjas y empresas comerciales que son la columna vertebral de las comunidades rurales británicas", añadió.

Tom Bradshaw, presidente de la Unión Nacional de Agricultores, dijo que las propuestas originales representaban un "impuesto pernicioso y cruel" contra el que su organización había luchado durante 14 meses.

"Agradezco que haya prevalecido el sentido común y que el Gobierno haya escuchado", dijo Bradshaw. "Desde el principio, el Gobierno dijo que intentaba proteger la explotación agrícola familiar y el cambio anunciado hoy lo acerca más a la realidad para muchos."

TRACTORES EN LONDRES

La medida representa un nuevo cambio de las políticas del Gobierno del primer ministro Keir Starmer. En julio dio marcha atrás en sus planes de recortar el gasto social, y en junio modificó una propuesta para reducir las subvenciones a las facturas energéticas de las personas mayores.

Según las normas revisadas, se aplicará una desgravación del 100% hasta el nuevo umbral de 2,5 millones de libras, con una desgravación del 50% sobre los activos que superen el nuevo nivel. Según el comunicado, los cónyuges o parejas de hecho podrán transmitir entre ellos bienes agrícolas por valor de hasta 5 millones de libras.

El Gobierno calcula que alrededor del 85% de las herencias que se acojan a la desgravación por bienes agrarios en el ejercicio 2026/27, incluidas las que también se acojan a la desgravación por bienes empresariales, no pagarán más impuesto de sucesiones como resultado de los cambios. El anuncio original de 2024, que ponía fin a la exención del impuesto de sucesiones para las familias agrícolas a partir del año siguiente, desencadenó protestas en Londres por parte de agricultores que conducían tractores, las cuales han continuado de forma regular.

El Gobierno había afirmado que la medida pretendía aumentar los ingresos para contribuir a la financiación de unos servicios públicos sometidos a tensiones. Los agricultores advirtieron de que destruiría las explotaciones familiares y reduciría la producción de alimentos.

(US$1 = 0,7402 libras)