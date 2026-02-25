Reino Unido suspende la ratificación del acuerdo sobre las islas Chagos tras las críticas de EEUU

LONDRES, 25 feb (Reuters) -

Gran Bretaña suspendió el proceso de ratificación ‌del acuerdo para ‌ceder ⁠la soberanía del archipiélago de Chagos, incluida la isla en la ​que ⁠está ⁠la base aérea de Diego García, de importancia ​estratégica para Estados Unidos y el ‌Reino Unido, informó el miércoles ​el ministro de ​Asuntos Exteriores en el Parlamento.

El año pasado, el primer ministro británico Keir Starmer acordó un tratado para transferir la soberanía de las islas ​del océano Índico a Mauricio, manteniendo el control de ⁠Diego García mediante un arrendamiento de 99 años que ‌preservaba las operaciones estadounidenses en la base.

Trump dijo la semana pasada sobre el acuerdo que Starmer estaba cometiendo un "gran error".

El ministro de Asuntos Exteriores, Hamish Falconer, comunicó el miércoles ‌a los legisladores que el proceso de ratificación del ⁠acuerdo en el Parlamento británico se ‌había suspendido y que se estaban ⁠manteniendo conversaciones con Estados ⁠Unidos.

"Tenemos un proceso en marcha en el Parlamento en relación con el tratado. Lo volveremos a presentar al Parlamento en ‌el momento oportuno. Lo ​hemos suspendido para mantener conversaciones con nuestros pares estadounidenses", agregó. (Reporte de William James, redacción de Sam Tabahriti; edición en ‌español de Javier López de Lérida)