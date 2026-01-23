Reino Unido: Trump ridiculiza el accionar de los aliados en Afganistán

La mecha final la encendió de nuevo dramáticamente Donald Trump, quien, en una entrevista con la acena Fox a su regreso del Foro de Davos, criticó las contribuciones militares y sangrientas realizadas por los socios de la OTAN (incluida Italia) durante la invasión de Afganistán, que duró 20 años, tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó los comentarios de "ofensivos", lo que le llevó a invocar abiertamente la (improbable) disculpa pública del presidente estadounidense por primera vez. El príncipe Harry también se mostró furioso y declaró que "los soldados británicos merecen respeto".

Donald Trump básicamente desestimó el papel de los contingentes de países amigos en el resultado de ese conflicto (que resultó en la humillante retirada en 2021) por irrelevante: contingentes que, según él, se habían mantenido "alejados" del frente.

Estos no son "argumentos" nuevos para el magnate, quien en Davos ya había puesto en aprietos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al verse obligado a recordar que solo la mitad de los más de 4.000 soldados occidentales muertos a lo largo de los años en Afganistán vestían uniformes con la insignia de las barras y estrellas. Pero esta vez, la acusación de cobardía yay no podía ignorarse en el Reino Unido: en memoria de las decenas de miles de hombres y mujeres enviados allí a lo largo de veinte años y de los 457 que perdieron la vida De ahí la reacción indignada y bipartidista que estalló en la isla, desde políticos hasta medios de comunicación, desde veteranos hasta familiares de los caídos. Incluso el segundo hijo del rey Carlos III, que sirvió en dos misiones en Afganistán, reaccionó con contundencia, enfatizando en un comunicado que había "servido" en ese frente —donde "por primera y única vez en la historia, la OTAN invocó el Artículo 5"—, que había forjado allí "amistades para toda la vida" y que había "perdido amigos". Luego exigió "respeto" para quienes lucharon y se sacrificaron.

La primera en encender la polémica desde las filas del partido gobernante fue Emily Thornberry, presidenta laborista del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, que calificó el arrebato de Trump de "absoluto insulto". Le siguió de cerca el diputado conservador de la oposición, Ben Obese-Jecty, exoficial de carrera y veterano, indignado al "ver denigrado con tan mal gusto el sacrificio de nuestra nación y de nuestros socios de la OTAN".

Por su parte, Nigel Farage, portavoz de Reform UK, un partido de derecha inspirado en Trump que lidera las encuestas desde hace un año, también criticó. "¨Cómo se atreve Trump?", replicó Ed Davey, líder de los centristas Liberal Demócratas, enemigo del magnate desde hace mucho tiempo. Davey lleva meses denunciando la sumisión cordial percibida del primer ministro hacia el Gran Hermano del otro lado del océano.

En este caso, Sir Keir —ya conmocionado por la escalada de las disputas sobre Ucrania, Groenlandia y el llamado Consejo de la Paz de Gaza (donde Londres hasta ahora solo dejó a Tony Blair, a título personal), y dispuesto a partir la próxima semana hacia China en busca de apoyo alternativo— no pudo dar marcha atrás.

Después de que un portavoz de Downing Street le recordara el precio pagado en Afganistán por los británicos y sus aliados "en aras de la seguridad colectiva y la respuesta común al atentado" del 11-S, habló abiertamente, y se dirigió a la nación por televisión: "Considero las declaraciones del presidente Trump ofensivas y francamente desconcertantes, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a las familias de los fallecidos o heridos", interrumpió. Añadió, sin embargo, que, en su lugar, "sin duda se habría disculpado".

Aún más duro fue el comentario del viceministro de Defensa, Al Carns, quien calificó las declaraciones del hombre de la Casa Blanca de "completamente ridículas". Carns, otro veterano, enfatizó el orgullo del Reino por sus Fuerzas Armadas, su historia y "los caídos que jamás serán olvidados". Reconoció cómo los aliados lucharon "valientemente en el terreno pedregoso afgano, codo con codo" con sus camaradas estadounidenses, "compartiendo con ellos sangre, sudor y lágrimas" para "defender una democracia" cuyo significado ya nadie parece ponerse estar en sintonía. (ANSA).