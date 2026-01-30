Reino Unido: una mujer soldado se suicida tras agresión sexual, dos oficiales a juicio

Beck fue encontrada muerta en la base de Larkhill Camp, en Wiltshire, Inglaterra.

El año pasado, uno de sus compañeros, el sargento Michael Webber, fue condenado a seis meses de prisión por acoso en relación con el incidente.

Mientras tanto, una investigación interna ordenada por el Estado Mayor, en colaboración con el Ministerio de Defensa, a raíz de un incidente denunciado con vehemencia por los padres del soldado y algunos medios de comunicación, así como de una serie de escándalos previos y acusaciones de abuso sexual que apenas habían surgido en las filas de las Fuerzas Armadas de Su Majestad, determinó que la denuncia de la joven de 19 años no se había investigado adecuadamente.

Y cómo esto contribuyó en gran medida a su suicidio.

El alto mando del Ejército ya se había disculpado públicamente. Y ahora la Fiscalía Militar ha imputado formalmente a los dos oficiales superiores de la unidad de Beck, la coronel Samantha Shepherd y el mayor James Hook, acusándolos de conocer las intenciones suicidas de la joven y de no hacer nada.

Desde que se inició la investigación, la familia de la víctima había instado a que se investigara a Shepherd y Hook.

"Después de más de cuatro años desde la pérdida de nuestra hija, finalmente nos sentimos aliviados de haber llegado a este punto", comentó simplemente Leighann McCready, madre de Jaysley.

