Reino Unido valida un plan de ampliación del aeropuerto de Heathrow por £49.000 millones

Por Sarah Young

LONDRES, 26 nov (Reuters) -

Reino Unido ha respaldado el plan de ampliación y modernización del aeropuerto de Heathrow, por valor de 49.000 millones de libras (US$64.000 millones), como base para añadir una nueva pista, eligiéndolo frente a una propuesta rival más barata, según informó el martes el Gobierno.

La decisión se produce después de que la ministra de Rachel Reeves se comprometiera en enero a construir una tercera pista en Heathrow para impulsar el crecimiento económico y poner fin a décadas de incertidumbre sobre el futuro del aeropuerto.

La cifra global incluye unos 15.000 millones de libras (US$20.000 millones) de obras de mejora ya previstas, y el coste de construir la pista, desviar la autopista orbital de Londres y añadir una nueva terminal es de unos 33.000 millones de libras (US$44.000 millones).

El plan de Heathrow se valoró frente a una alternativa del grupo Arora, propietario de terrenos y hoteles cerca del aeropuerto. Arora estimó su propuesta en menos de 25.000 millones de libras (US$33.000 millones), aunque esa cifra excluía algunos costes.

EL GOBIERNO FIJA EL OBJETIVO DE VUELOS PARA 2035

Este año, el Gobierno se ha volcado con los proyectos aeroportuarios: en septiembre dio luz verde a la puesta en servicio de una pista en Gatwick, el segundo mayor aeropuerto del país, y en abril respaldó la construcción de una nueva terminal en Luton.

Situado al oeste de Londres, Heathrow es el aeropuerto más transitado de Europa y opera a plena capacidad. Sus dos pistas se comparan con las cuatro del aeropuerto Charles de Gaulle de París y las seis del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.

Los vuelos desde la nueva pista de Heathrow están previstos para 2035, y la autorización urbanística es necesaria para 2029. El Gobierno ha declarado que ha elegido el plan de pista completa de Heathrow como la "opción más viable" para cumplir esos plazos.

Una revisión "rápida y enérgica" de la política de ampliación de Heathrow ayudará a perfilar planes acordes con las obligaciones británicas en materia de cambio climático, según el Gobierno, que pretende evitar posibles desafíos legales sobre la calidad del aire y las emisiones que lo han frustrado en el pasado.

Heathrow, propiedad de la francesa Ardian, la Autoridad de Inversiones de Qatar, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y otros, dijo que acogía con satisfacción la decisión del Gobierno, pero que necesitaba que el regulador de la aviación y el Gobierno aclararan el marco normativo antes de mediados de diciembre para evitar retrasos.

Aerolíneas como IAG, propietaria de British Airways, y Virgin Atlantic llevan tiempo temiendo que las elevadas tasas de Heathrow aumenten aún más para financiar la ampliación.

Un portavoz de IAG declaró que tenían "serias dudas sobre la asequibilidad" de las propuestas anunciadas, y que planeaban hablar con el Gobierno sobre formas de reducir el coste global del proyecto.

(1 dólar = 0,7612 libras) (Reporte de Sarah Young; edición de Andy Bruce, James Davey, Louise Heavens y Alison Williams; editado en español por Tomás Cobos)