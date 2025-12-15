Reino Unido: Video de conductor que embistió a hinchas de Liverpool va a juicio

"Lo que vamos a mostrar en pantalla es realmente impactante", dijo el fiscal Paul Greaney antes de reproducir las imágenes de la cámara del vehículo.

Mientras atropella a decenas de personas, incluyendo un cochecito con un bebé de seis meses, Doyle grita "­Quítense del medio!" y profiere insultos contra la multitud, sin saber que sus acciones causarían lesiones a más de 130 personas. Hacia el final del video, en los momentos más tensos, la propia gente de la multitud se apresura a detener el Ford Galaxy y sacar a Doyle a rastras.

El fiscal recordó que, al principio, muchos "pensaron que se trataba de un atentado terrorista", pero en realidad el acusado "se enfureció y arremetió contra la multitud".

La defensa inicial de Doyle fue intentar desestimar el incidente como un accidente de tráfico, pero el mes pasado admitió plenamente su culpabilidad ante el Tribunal de la Corona de Liverpool.

El acusado, que lloró varias veces durante el juicio por las consecuencias de ese acto, que por pura casualidad no causó víctimas, conocerá el martes cuánto tiempo pasará entre rejas.

El juez Andrew Menary le había dicho previamente que se "preparara" para una larga pena de prisión. (ANSA).