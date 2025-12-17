Reino Unido volverá a incorporarse en 2027 al programa europeo de intercambios universitarios Erasmus

Reino Unido llegó a un acuerdo con la Unión Europea (UE) para reincorporarse en 2027 al programa de intercambios universitarios Erasmus, que dejó a finales de 2020 tras el Brexit, anunciaron este miércoles el gobierno británico y el organismo continental.

"La adhesión a Erasmus+ es una victoria importante para nuestros jóvenes, al eliminar obstáculos y ampliar horizontes para que todos, independientemente de su origen, tengan la posibilidad de estudiar y formarse en el extranjero", declaró el ministro británico de Relaciones con la Unión Europea, Nick Thomas-Symonds.

Este acuerdo se enmarca en el relanzamiento de las relaciones con la UE emprendido por el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, desde su llegada al poder en julio de 2024, tras años de tensiones relacionadas con el Brexit entre el organismo europeo, integrado por 27 países, y los anteriores gobiernos conservadores.