reino unido y alemania, listas para dirigir unidades de combate mayores en el báltico

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Sabine Siebold y Robin Emmott

BRUSELAS, 16 jun (Reuters) - Reino Unido dijo el jueves que podría enviar más tropas a Estonia y dirigir una brigada allí, haciéndose eco de los planes alemanes en Lituania antes de una cumbre de la OTAN para acordar futuros despliegues en el flanco oriental de la alianza en respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania.

El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo a los periodistas en Bruselas que Londres transformará sus dos grupos de combate en Estonia en una unidad de combate más grande, con importantes refuerzos en alerta en casa.

"Creo que convertiremos (los grupos de combate) en una brigada de vanguardia con un cuartel general más permanente, de una sola estrella, lo que significa que es mucho más fácil permitir que se genere una brigada completa de forma muy rápida", señaló.

La creación de brigadas -unidades con unos 3.000 a 5.000 soldados cada una- reforzaría de manera significativa la presencia de la OTAN en el Báltico, tres repúblicas exsoviéticas que se consideran más vulnerables a los ataques rusos tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú.

Hasta la invasión rusa, que el Kremlin describe como una "operación militar especial" para eliminar supuestas amenazas a su seguridad, la OTAN sólo tenía batallones con unos 1.000 efectivos cada uno en Lituania, Letonia y Estonia.

Sin embargo, los bálticos quieren que la Alianza multiplique por diez su presencia previa a la invasión de Ucrania.

El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, pidió más fuerzas y dijo que cualquier signo de debilidad -ya sea en Ucrania o en territorio de la OTAN- alentaría a Moscú.

"Ucrania debe ganar, es muy simple, y Rusia debe perder, no hay otra forma de salir de esto", dijo a los periodistas. "Si es diferente, entonces simplemente volveremos a invitar (...) a cierto tipo de actividades rusas en los próximos años y no queremos esto porque las naciones bálticas han estado pagando por los demás y ya no estamos dispuestos a ello".

Estonia y Lituania apoyan la posición de Letonia.

Inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania en febrero, la OTAN envió más soldados, barcos y aviones al frente oriental de la alianza, en particular al Báltico, y puso a unos 40.000 soldados bajo el mando directo de la OTAN.

En la cumbre que se celebrará del 28 al 30 de junio en Madrid, los líderes de la OTAN debatirán un enfoque más estructurado para adaptar la alianza a largo plazo a lo que se percibe como un empeoramiento drástico de la situación de seguridad en Europa causado por la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, los aliados siguen divididos sobre el número de efectivos y dónde deberían estar exactamente los refuerzos, incluyendo las armas adicionales.

Algunos expertos advierten que no tiene sentido desplegar las principales unidades de combate cerca de las fronteras de Rusia, exponiéndolas al riesgo de ser golpeadas en la primera oleada de un ataque, sino desplegarlas en la retaguardia.

Alemania propuso ampliar el batallón multinacional de la OTAN en Lituania bajo mando germano hasta el tamaño de una brigada, pero, al igual que Reino Unido, pretende dejar gran parte de sus propios refuerzos como tropas de reserva en casa.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que confía en que los aliados se comprometan a aportar suficientes tropas antes de la cumbre para completar las nuevas unidades en el este.

(Reporte de Sabine Siebold, Robin Emmmott, Idrees Ali, Marine Strauss, Clement Rossignol y Charlotte Van Campenhout; editado en español por Flora Gómez y Carlos Serrano)