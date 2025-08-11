Reino Unido y Canadá dicen que no se debe imponer la paz en Ucrania
- 1 minuto de lectura'
LONDRES, 11 ago (Reuters) - El primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, coincidieron en que la paz en Ucrania debe construirse con Kiev y no imponérsele, informó este lunes un portavoz de Downing Street.
Los dos líderes aplaudieron la continua diplomacia internacional, encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, "para lograr la paz" y coincidieron en que ésta debe construirse con Ucrania.
"Ambos líderes subrayaron que el futuro de Ucrania debe ser uno de libertad, soberanía y autodeterminación", dijo el portavoz.
La declaración se produjo cuando Trump tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, el viernes en Alaska.
(Reporte de Sam Tabahriti; Edición de Leslie Adler. Editado en español por Natalia Ramos)
