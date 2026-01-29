Reino Unido y China celebran restablecimiento de lazos; Starmer busca vínculo "sofisticado"

Por Andrew MacAskill

PEKÍN, 29 ene (Reuters) -

Reino Unido y China

celebraron el jueves el restablecimiento de ⁠sus relaciones, después de que ⁠el primer ministro Keir Starmer y el presidente Xi Jinping se comprometieron a una mayor cooperación en materia de comercio, inversión y tecnología en ⁠beneficio mutuo ‌de ​ambos países.

Ante la imprevisibilidad del presidente estadounidense, Donald Trump, que está afectando a los

líderes occidentales,

Starmer ​se convirtió en el último en viajar a China

, donde pidió una "relación ‌más sofisticada" con un mayor acceso al mercado, ‌aranceles más bajos y acuerdos de ​inversión.

En la primera visita de un líder británico en ocho años, Starmer acordó un acceso sin visa de

30 días para los británicos

, discutió la reducción de los aranceles chinos sobre el whisky y acogió con satisfacción una inversión de 15.000 millones de dólares del laboratorio británico AstraZeneca en China.

Starmer pasó unas tres horas con Xi en una cumbre formal y un almuerzo, durante los ⁠cuales hablaron de comercio y seguridad, la guerra en Ucrania, fútbol y Shakespeare.

El premier británico, cuyo gobierno ​laborista ha tenido dificultades para cumplir su promesa de crecimiento, ha priorizado la mejora de las relaciones con la segunda economía más grande del mundo, pese de las persistentes dudas sobre el espionaje y los derechos humanos.

"China es un actor fundamental en la escena mundial y es vital que construyamos una relación sofisticada en la que podamos identificar oportunidades de ⁠colaboración, pero, por supuesto, también permitir un diálogo significativo en las áreas en las que no ​estamos de acuerdo", dijo Starmer a Xi al comienzo de su reunión. Xi afirmó que las relaciones con Reino Unido pasaron por "altibajos" que no beneficiaban a los intereses de ninguno y que China ‍está dispuesta a desarrollar una asociación estratégica a largo plazo. "Podemos lograr un resultado que resista el paso del tiempo", afirmó flanqueado por sus principales ministros en el Gran Salón del Pueblo.

Starmer dijo más tarde a la prensa que mantuvo una "conversación respetuosa" con Xi sobre el caso de Jimmy ​Lai, el antiguo magnate de los medios de comunicación de Hong Kong y ciudadano británico que fue condenado en diciembre por delitos contra la seguridad nacional.

(Reporte adicional de Colleen Howe en Pekín; escrito por Andrew MacAskill, John ‍Geddie y Catalina Holton; editado en español por María Bayarri y Daniela Desantis)