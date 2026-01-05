Reino Unido y Francia lanzan ataques conjuntos contra EI en Siria

El Ministerio de Defensa británico afirmó que su aviación lanzó la noche del sábado un ataque conjunto con Francia contra una instalación subterránea en Siria que sería utilizada por el grupo Estado Islámico (EI) para almacenar armas.

"Aviones de la Real Fuerza Aérea completaron ataques exitosos contra Daesh, en una operación conjunta con Francia", indicó el ministerio británico en un comunicado. Daesh es la sigla en árabe del EI.

"Esta instalación ha sido ocupada por Daesh, probablemente para almacenar armas y explosivos. La zona alrededor no tiene población civil", agregó el comunicado.

Según el Ministerio, no hay indicios de que el bombardeo al norte de la ciudad antigua de Palmira representara un peligro para los civiles.

El EI fue derrotado territorialmente en 2019 en Siria pero mantiene presencia en el país, sobre todo en su extenso desierto.

Palmira, sede de ruinas antiguas declaradas patrimonio histórico por la Unesco, estuvo bajo control del movimiento yihadista.

Estados Unidos dijo en diciembre que un miembro de EI realizó un ataque en Palmira que mató a dos soldados y un civil estadounidenses.

Las fuerzas estadounidenses indicaron que atacaron decenas de objetivos de EI en Siria como represalia.