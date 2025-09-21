Reino Unido y Portugal se preparan para reconocer el Estado palestino

Reino Unido y Portugal tienen previsto reconocer oficialmente este domingo al Estado de Palestina, a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos e Israel, a pocas horas del inicio el lunes de la Asamblea General de la ONU.

En los últimos meses muchos países tradicionalmente cercanos a Israel han dado este paso simbólico, a medida que el ejército israelí intensifica su ofensiva en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás de 2023 en territorio israelí.

En una cumbre en la ONU copresidida el lunes por Francia y Arabia Saudita, que abordará el futuro de la solución de dos Estados, una decena de países confirmarán su reconocimiento formal del Estado palestino.

Reino Unido, aliado histórico de Israel, dará este paso el domingo, según medios británicos.

El primer ministro Keir Starmer había anunciado en julio que su país reconocería un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU salvo que Israel cumpliera una serie de compromisos, incluido un alto al fuego en Gaza.

"El primer ministro anunciará su decisión más tarde en el día, analizando si esas condiciones se han cumplido", dijo el viceprimer ministro David Lammy en la BBC.

Desde julio, "con el ataque [de Israel] en Catar, la idea de un alto el fuego se ha hecho trizas y las perspectivas son sombrías", añadió Lammy en Sky News.

Starmer cree que el reconocimiento del Estado palestino podría contribuir a un verdadero proceso de paz.

En respuesta, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo acusó de recompensar el "terrorismo monstruoso".

"Fuimos muy claros: Hamás es una organización terrorista y no puede tener ningún papel (...) debe liberar a los rehenes" israelíes, insistió el viceprimer ministro.

En Portugal, el Ministerio de Exteriores confirmó el viernes que el país "reconocerá al Estado de Palestina" este domingo.

En julio, el gobierno de Lisboa anunció esta medida teniendo en cuenta, entre otros factores, "la evolución extremadamente preocupante del conflicto, tanto en el plano humanitario como por las reiteradas referencias a una posible anexión de territorios palestinos".

- Expansión en Cisjordania -

El viceprimer ministro británico, que representará a Reino Unido en la Asamblea General de la ONU, también denunció la expansión de la colonización en los territorios palestinos, en particular el llamado proyecto E1.

Este plan, aprobado por el gobierno israelí, busca construir 3400 viviendas en Cisjordania y ha sido criticado por la ONU porque dividiría el territorio palestino en dos.

"Debemos mantener viva la perspectiva de una solución de dos Estados, actualmente en peligro, no solo por el conflicto en Gaza, sino también por la violencia y la expansión de la colonización", declaró Lammy.

Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, criticó la iniciativa franco-saudí.

Durante una visita de Estado esta semana al Reino Unido, el presidente Donald Trump expresó su oposición a la decisión británica en una conferencia de prensa conjunta con Starmer.

Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, proclamado en 1988 por la dirección palestina en el exilio.

Estos nuevos reconocimientos se producen mientras Israel ha lanzado esta semana una amplia campaña militar terrestre y aérea en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para aniquilar a Hamás.

El martes, una comisión de investigación independiente de la ONU concluyó que Israel comete un genocidio contra los palestinos en Gaza, lo que las autoridades israelíes niegan.

El ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra Israel causó la muerte de 1219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás en Gaza, las represalias israelíes han costado la vida a 65.062 palestinos, en su mayoría civiles, en la Franja de Gaza, donde Hamás tomó el poder en 2007.

Este domingo el ejército israelí dijo que se lanzaron dos proyectiles desde Gaza, uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó en el sur de Israel sin que se reportaran víctimas.

