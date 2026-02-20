Reintroducen unas 150 tortugas gigantes en una isla de Galápagos de la que desaparecieron hace un siglo

Científicos y guardaparques reintrodujeron unas 150 tortugas gigantes en la isla Floreana, ubicada en el archipiélago de Galápagos, de donde desaparecieron hace más de un siglo, informó el viernes el Ministerio de Ambiente de Ecuador.

Los quelonios liberados provienen del centro de crianza del Parque Nacional Galápagos (PNG). Se trata de una especie de "tortuga híbrida con alta carga genética de Chelonoidis niger", originaria de la isla Isabela, precisó la cartera a la AFP.

Cada animal pasó por una cuarentena extendida y fue marcado con microchips para su identificación antes de ser llevado a la isla.

Una vez que desembarcaron en la isla, los guardaparques cargaron sobre sus espaldas las grandes cajas que contenían las tortugas.

Ellos recorrieron unos siete kilómetros por terrenos volcánicos y zonas de difícil acceso para trasladar a las tortugas hasta su punto de liberación, asegurando su correcta adaptación al entorno natural, señaló el Ministerio de Ambiente en un comunicado.

Las islas que inspiraron la teoría de la evolución de las especies del naturalista inglés Charles Darwin tienen flora y fauna únicas en el mundo.

Con la reintroducción de las 158 tortugas gigantes, "Floreana se consolida como un referente mundial al avanzar en la restauración integral de una isla habitada", agregó la cartera.

Galápagos es considerado un laboratorio vivo y reserva de la biosfera.

Desde hace una década, investigadores trabajan para devolver a Floreana otras 12 especies endémicas consideradas localmente extintas.

La isla, con 173 kilómetros cuadrados de extensión, fue la primera en ser habitada por humanos en todo el archipiélago Patrimonio Natural de la Humanidad.

Galápagos, a 1.000 km de la costa de Ecuador, toma el nombre de las tortugas gigantes que habitan allí.

Los expertos calculan que en Galápagos existían 15 especies de tortugas, pero tres de ellas se extinguieron siglos atrás: Chelonoidis abigdoni (de la isla Pinta), Chelonoidis sp (isla Santa Fe) y la Chelonoidis elephantopus (isla Floreana).

Chelonoidis fhantastica de la isla Fernandina estaba considerada extinta hasta que en 2019 una expedición halló una hembra de la especie.