Relación entre autismo y consumo de paracetamol durante el embarazo es "inconsistente", según la OMS

GINEBRA, 23 sep (Reuters) - Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que las pruebas de una relación entre el uso de paracetemol durante el embarazo y el autismo siguen siendo inconsistentes y que no se debe cuestionar el valor de las vacunas que salvan vidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el autismo con el uso de vacunas en la infancia y el consumo del popular analgésico Tylenol por parte de las mujeres cuando están embarazadas, elevando afirmaciones no respaldadas por pruebas científicas al primer plano de la política sanitaria estadounidense.

"Las pruebas siguen siendo inconsistentes", dijo el portavoz de la OMS, Tarik Jašarević, en una rueda de prensa en Ginebra cuando se le preguntó sobre una posible relación entre el uso de paracetemol en el embarazo y el autismo.

"Sabemos que las vacunas no causan autismo. Las vacunas, como he dicho, salvan innumerables vidas. Así que esto es algo que la ciencia ha demostrado y estas cosas no deberían cuestionarse realmente", añadió. (Información de Emma Farge; edición de Miranda Murray; editado en español por Patrycja Dobrowolska)