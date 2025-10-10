Relator de la ONU califica de “crimen de guerra” ataque israelí contra periodistas en Líbano en 2023

Un relator de Naciones Unidas calificó el viernes como "crimen de guerra" el ataque israelí del 13 de octubre de 2023 en el sur de Líbano que mató a un periodista de Reuters e hirió a otros reporteros, incluidos dos de AFP.

Fue "un ataque premeditado, selectivo y doble por parte de las fuerzas israelíes, lo que, a mi juicio, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra", afirmó el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

El ataque mató al fotógrafo de Reuters Issam Abdallah e hirió a otros seis reporteros, incluido Dylan Collins y Christina Assi de AFP. El ejército israelí rechaza haber atacado a periodistas.

lg/jsa/sag/meb