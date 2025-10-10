Relator de la ONU califica de “crimen de guerra” ataque israelí contra periodistas en Líbano en 2023
Un relator de Naciones Unidas calificó el viernes como "crimen de guerra" el ataque israelí del 13 d
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Un relator de Naciones Unidas calificó el viernes como "crimen de guerra" el ataque israelí del 13 de octubre de 2023 en el sur de Líbano que mató a un periodista de Reuters e hirió a otros reporteros, incluidos dos de AFP.
Fue "un ataque premeditado, selectivo y doble por parte de las fuerzas israelíes, lo que, a mi juicio, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra", afirmó el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
El ataque mató al fotógrafo de Reuters Issam Abdallah e hirió a otros seis reporteros, incluido Dylan Collins y Christina Assi de AFP. El ejército israelí rechaza haber atacado a periodistas.
lg/jsa/sag/meb
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Más leídas
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
Jorge Taiana evitó condenar la dictadura en Venezuela: “Es una democracia con una serie de fallas”
- 3
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 4
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte