Relator especial de la ONU llama a rechazar resultado de elecciones de Birmania

Un relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Birmania instó este viernes a rechazar los resultados de las elecciones legislativas organizadas por la junta de Birmania, cuya última fase está prevista el domingo.

El ejército ha dirigido ese país del sureste asiático desde su independencia, en 1948, excepto por el paréntesis democrático ocurrido entre 2011 y 2021, cuando los militares retomaron el poder mediante un golpe de Estado.

Los resultados de las elecciones celebradas ese año fueron anulados, la líder prodemocracia Aung San Suu Kyi fue encarcelada y su partido, disuelto. Desde entonces, Birmania está sumida en una guerra civil.

"La junta organizó estas elecciones expresamente para garantizar una victoria aplastante de su relevo político", consideró en un comunicado el relator especial Tom Andrews.

Los relatores especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de seguridad de la ONU pero no hablan en nombre de Naciones Unidas.

La junta "no asumió ningún riesgo, prohibiendo a los partidos de oposición creíbles, encarcelando a personalidades políticas populares, amordazando a la prensa, reduciendo a cero las libertades fundamentales y utilizando el miedo y la coerción para llevar a las urnas a un electorado reticente", agregó.

El Partido de la Unión, Solidaridad y Desarrollo (PUSD), que los expertos consideran como un relevo civil de la junta, asegura que obtuvo cerca del 90% de los escaños de la Cámara Baja en la primera fase de la votación, a finales de diciembre.

Según Andrews, la junta espera que los gobiernos mundiales "acepten un poder militar vestido de civil", y llamó a la comunidad internacional a "evitar que eso ocurra".

"Un reconocimiento internacional de este ejercicio fraudulento retrasaría la verdadera resolución de esta crisis", insistió.