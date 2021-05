Relatores de la ONU piden la liberación del director de cine iraní Mohamad Nurizad por el deterioro de su salud

Relatores de Naciones Unidas han expresado este martes su "grave preocupación" por las condiciones en las que el director de cine y activista político iraní Mohamad Nurizad está encarcelado, al tiempo que ha pedido su liberación "inmediata" aludiendo a que su salud se ha deteriorado.

"Estamos gravemente preocupados por el mal trato a Mohamad Nurizad y su encarcelamiento por expresar su opinión", han trasladado los expertos de la ONU, que han detallado que corre serios riesgos de fallecer si permanece en prisión y no recibe tratamiento médico adecuado.

"Su detención a pesar de que los profesionales médicos han determinado que no puede permanecer en prisión debido a su grave estado de salud y la consiguiente denegación de atención médica adecuada puede equivaler a tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante", han alertado.

De forma paralela, han considerado que su caso es "emblemático" de la situación a la que los activistas políticos iraníes se enfrentan si son detenidos. "Debe ser liberado inmediatamente", han incidido.

Nurizad recibió varias condenas en febrero de 2020, incluyendo una de siete años y medio de prisión, después de ser juzgado por cargos relacionados con una carta abierta que firmó junto a otras personas en la que se pedían cambios en la Constitución de Irán y la dimisión del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Durante su detención, ha llevado a cabo huelgas de hambre y se ha negado a ser medicado. La más reciente comenzó el 10 de marzo de este mismo año para protestar por su situación y el mal trato que las autoridades iraníes presuntamente dan a su familia. Además, ha intentado suicidarse en prisión y comenzó a autolesionarse como forma de protesta el 19 de febrero de 2021.

Nurizad, que padece una enfermedad cardíaca, ha perdido la conciencia mientras ha estado encarcelado. El 14 de abril de 2021 fue evacuado a un centro sanitario de la capital de Irán, Teherán, después de desmayarse.

Cuando se despertó, encontró a una persona inyectándole ocho ampollas de una sustancia que no había consentido tomar y de la que no se le había proporcionado información previa. Ha pedido a las autoridades información acerca de la sustancia y una investigación de por qué se le administró. Aún no ha sido informado sobre el asunto.

"Está claro que Mohamad Nurizad tiene un estado médico no compatible con permanecer en prisión", ha incidido los expertos, que han requerido a las autoridades iraníes adherirse a los pronunciamientos de los profesionales que se han expresado en contra de que el director de cine permanezca en prisión.

Por otro lado, los relatores de Naciones Unidas han subrayado que muchos personas están detenidas en Irán por "simplemente" ejercer su derecho a la libertad de expresión y han recordado que detener a personas sobre esta base es una "clara" violación de varias de las obligaciones de Derechos Humanos adquiridas por Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.