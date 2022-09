Relatos sobre detenciones y torturas en el este de Ucrania tras la salida de los rusos

En Kupiansk, Izium o Balaklia, en el este de Ucrania, ciudades recién conquistadas por las fuerzas ucranianas, se hacen relatos de detenciones arbitrarias y torturas perpetradas por los ocupantes.

En el hospital de Izium, Mijailo Tchindei, de 67 a√Īos, volvi√≥ a caminar hace poco. Su brazo enyesado es un doloroso recuerdo de la presencia rusa en la ciudad.

"El 27 de agosto por la noche, la escuela cerca de mi casa fue bombardeada", dice a AFP. "Había soldados rusos ahí y hubo muchos muertos y heridos", dijo.

Tras ese bombardeo, los rusos detuvieron a Tchindei acusándolo "de haber dado las coordenadas de la escuela a las fuerzas ucranianas". Querían saber donde estaban las tropas ucranianas y si se comunicó con ellas.

"Me pusieron una bolsa en la cabeza (...) y cuando pude ver, reconocer el lugar, era el puesto de policía de Izium", dijo.

- Gritos día y noche -

En este edificio, de tres pisos alcanzado por los bombardeos, Tchindei muestra a AFP la celda de cinco metros por cinco donde fue retenido durante 12 días antes de la llegada de las tropas ucranianas.

Hab√≠a hasta ocho en esta celda en un s√≥tano h√ļmedo, cuenta. Encontr√≥, pegado al muro, un pedazo del saco que utiliz√≥ como venda.

"En el segundo día me quebraron el brazo. Una persona me sostenía la mano y otro me pegaba en el brazo con una barra de metal. Me golpearon durante dos horas cada día. Perdí el conocimiento varias veces", aseguró.

"Me golpearon los tobillos, la espalda, las piernas y los ri√Īones", agreg√≥ Tchindei.

En el s√≥tano del edificio, otros detenidos se encontraban en unas diez celdas repartidas en dos niveles. "Vi unas 15 personas", se√Īala, y "nadie sal√≠a del lugar sin haber sido golpeado".

"O√≠a gritos de gente todo d√≠a y noche, los siete d√≠as de la semana", dijo el hombre. Una mujer detenida no lejos de su celda gritaba "muy fuerte", dijo. Seg√ļn √©l, al menos un hombre muri√≥ en el s√≥tano.

En el primer piso del puesto de policía, un joven oficial, proveniente de Járkov para investigar sobre eventuales crímenes de guerra, comienza a redactar su informe en una de las oficinas donde reina un gran desorden: expedientes en el suelo, sillas rotas, muebles volteados.

"Tenemos mucho trabajo", dijo el hombre que rechaza dar su nombre. "Los investigadores deben verificar todo, inclusive las huellas digitales", dijo, para compararlas con las halladas "en Bucha (cerca de de Kiev, ndlr) o en otros lugares donde se cometieron crímenes de guerra".

Seg√ļn √©l, los presuntos casos de tortura ser√°n revisados por los investigadores que llegaron a Izium el domingo.

En una habitación, más de un centenar de pasaportes ucranianos yacen en el suelo, sobre un viejo canapé y sobre un pupitre.

-"Torturadores"-

A unas decenas de kil√≥metros de ah√≠, en Kupiansk, Maryna Mijailychenko, de 32 a√Īos, camina r√°pidamente por la calle. Con p√°nico, trata de lograr un medio para huir de los bombardeos incesantes en torno a la ciudad.

Detenida durante la ocupación rusa, pasó una semana en la cárcel. "Mi hermano está en el ejército ucraniano", dijo para explicar su detención, y agregó que no fue torturada.

Un poco más lejos en la ciudad parcialmente destruida, un voluntario apodado "Bronik" explica "la policía detenía y torturaba a quienes combaten en el ejército desde 2014, y a los proucranianos".

"No sé si esa gente murió por las torturas. Pero hubo gente herida físicamente. Con las manos rotas", dice el hombre.

En Balaklia, en la misma regi√≥n, Viktor Priliepov, de 68 a√Īos, cuenta por su parte que fue retenido durante tres d√≠as en el puesto de polic√≠a por los ocupantes rusos.

"Me llevaron allí con una bolsa en la cabeza y me encerraron en la celda", dijo.

Interrogado especialmente sobre su hijo, que est√° en el ej√©rcito ucraniano, no fue maltratado seg√ļn √©l por sus "problemas de salud". Pero otros tuvieron menos suerte que √©l y fueron "golpeados", afirm√≥.

El viernes, el jefe de la policía nacional ucraniana Igor Klymenko había anunciado el descubrimiento "de al menos diez salas de tortura en localidades de la región de la región de Járkov".

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski calificó luego a los ocupantes rusos de "asesinos" y "torturadores".

