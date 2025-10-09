Relevista de los Dodgers Tanner Scott queda fuera del roster de la NLDS por enfermedad

LOS ÁNGELES (AP) — El relevista Tanner Scott fue retirado del roster de los Dodgers de Los Ángeles para el resto de la Serie Divisional de la Liga Nacional debido a una enfermedad.

Scott fue reemplazado por el también relevista zurdo Justin Wrobleski.

Scott no ha lanzado en los playoffs y sería inelegible para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional si los Dodgers avanzan, pero podría ser reincorporado para la Serie Mundial.

El mánager Dave Roberts dijo el jueves antes del Juego 4 que Scott se sometió a un procedimiento menor en la parte inferior de su cuerpo la noche anterior.

“Para ser honesto, no sé mucho al respecto, pero sí sé que se está recuperando bien”, dijo Roberts.

Roberts señaló que la salud de Scott salió a la luz por primera vez durante el entrenamiento del martes por la noche en el Estadio de los Dodgers. Sin embargo, el equipo no conocía la magnitud de la situación, por lo que no fue retirado del roster en ese momento.

"Para tomar esa decisión preventiva, creo que probablemente estábamos un poco más en incertidumbre", comentó Roberts.

Si Scott hubiera estado disponible, presumiblemente los Dodgers lo habrían utilizado en la octava entrada de su derrota 8-2 ante los Filis de Filadelfia en el Juego 3 del miércoles, en lugar de traer de vuelta a Clayton Kershaw.

Kershaw pasó por la séptima entrada permitiendo un hit, pero luego los Filis le anotaron cinco carreras y cinco hits en la octava.

Scott ha tenido dificultades en su primer año con los Dodgers después de firmar un contrato de cuatro años por US$72 millones en enero. Tuvo un récord de 1-4 con una efectividad de 4,74 y 23 salvamentos, junto con un récord personal de diez salvamentos fallidos durante la temporada regular.

Los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles han abucheado a Scott y lo han criticado en las redes sociales. El mes pasado, el dominicano novato de Baltimore, Samuel Basallo, le conectó un home run para ganar el juego con dos outs en la parte baja de la novena entrada, lo que resultó en una derrota por 2-1.

“Se siente horrible”, dijo Scott. “El béisbol me odia en este momento”.

El mánager Roberts ha mostrado paciencia con Scott, para consternación de los aficionados.

“Todavía siento que estará disponible para la Serie Mundial, si tenemos la suerte de llegar allí”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes