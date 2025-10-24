Reliance, el principal comprador indio de petróleo ruso, dice que acatará sanciones occidentales

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 24 oct (Reuters) - Reliance Industries Ltd, el principal comprador indio de petróleo ruso, acatará las sanciones occidentales contra Moscú al tiempo que mantiene su relación con los actuales proveedores de petróleo, dijo su portavoz en un comunicado.

Reliance, controlada por el multimillonario Mukesh Ambani y que opera el mayor complejo de refinación del mundo en Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, tiene un acuerdo a largo plazo para comprar cerca de 500.000 barriles por día (bpd) de crudo a la petrolera rusa Rosneft.

La Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto una serie de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania, incluidas las estadounidenses del jueves contra los dos principales productores de petróleo rusos, Lukoil y Rosneft.

Estados Unidos ha dado de plazo hasta el 21 de noviembre para que las empresas pongan fin a sus transacciones con los productores de petróleo rusos.

La UE, que ha dicho previamente que a partir del 21 de enero no aceptará combustible producido en refinerías que hayan recibido o procesado petróleo ruso 60 días antes de la fecha del conocimiento de embarque, adoptó el jueves un decimonoveno paquete de sanciones.

"Como es habitual en el sector, los contratos de suministro evolucionan para reflejar las cambiantes condiciones del mercado y de la normativa. Reliance abordará estas condiciones manteniendo las relaciones con sus proveedores", dijo el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico, sin mencionar su contrato con Rosneft.

Reuters informó el jueves de que Reliance planea dejar de importar petróleo de Rosneft.

La refinería también compra petróleo ruso a través de intermediarios. (Reporte de Nidhi Verma; edición en español de Javier López de Lérida)