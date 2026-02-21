Religión: San Francisco de Asís vuelve al pueblo

Durante un mes, hasta el 22 de marzo, fieles y peregrinos podrán rezar ante el cuerpo del santo, colocado en la Iglesia Inferior, frente al altar, en un ambiente de meditación y silencio.

La mañana estuvo marcada por la exhumación de los restos del sarcófago en la cripta, en presencia de los frailes de la comunidad. Por la tarde, la celebración del traslado y las Vísperas serán presididas por el cardenal Ángel Fernández Artime, legado papal para las Basílicas Papales de Asís.

"Estamos viviendo un acontecimiento de gracia extraordinaria, no una mirada nostálgica al pasado, sino una invitación fuerte y concreta a nuestro presente", dijo en su homilía.

La exposición es "un gran icono cuaresmal" que recuerda la concreción del Evangelio y un tiempo de conversión. Como anticipo, antes de la entrada de los peregrinos, se permitió a los periodistas visitar el santuario que contiene el cuerpo del santo. Llegan tras un recorrido por el Sagrado Convento de Asís, pasando por espacios normalmente inaccesibles.

Al entrar en la Basílica, el impacto es poderoso: el silencio amplifica la emoción de estar ante el Santo de los más pequeños. En el santuario, los huesos son visibles, "desgastados", como explicó fray Giulio Cesareo, director de la Oficina de Comunicaciones, porque Francisco "no se escatimó".

El cráneo parece particularmente marcado, no solo por 800 años de desgaste, sino probablemente también por las exhumaciones realizadas a lo largo de los siglos. "Encontramos la presencia de Francisco aún más cerca de nosotros", declaró el custodio, fray Marco Moroni. "La fe cristiana es una fe corpórea, y ese cuerpo, consumido por el amor", se convierte en un "sermón silencioso", apuntó.

Los frailes, que abrieron la urna del siglo XIX con las llaves "S" y "F", quedaron "profundamente conmovidos". "Nos centramos en lo esencial: Francisco es un hombre del Evangelio", enfatizó el custodio.

La exposición, autorizada y bendecida por el Santo Padre, ya ha atraído cerca de 400.000 reservas: la entrada es solo mediante registro por razones de seguridad, con una asistencia prevista de entre 15.000 y 16.000 personas entre semana y cerca de 20.000 los fines de semana.

La presidenta de la Región de Umbría, Stefania Proietti, habló de "emoción y responsabilidad", recordando la ley regional sobre el 800 aniversario, que incluyó una dotación de 2,5 millones de euros y un hospicio pediátrico como "obra emblemática".

Asís inicia así un intenso mes de celebraciones y una acogida extraordinaria, mientras ante esos huesos, en el silencio de la Basílica, se gesta un encuentro directo con el radicalismo evangélico del Poverello. (ANSA).