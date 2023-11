El canoísta brasileño Isaquias Queiroz, múltiple medallista olímpico, obtuvo este sábado una medalla de plata en la prueba de velocidad C1 a mil metros en los que fueron sus últimos Juegos Panamericanos.

En el comienzo de su preparación para los Olímpicos de París-2024, tras los cuales se apartará como competidor de élite, el campeón olímpico en Tokio-2020 llegó en el segundo lugar por detrás del piragüista cubano José Ramón Pelier (3:48.69 minutos).

"Si bien solo tuve un mes de entrenamiento, yo quería venir, sobre todo porque estos son los últimos Juegos Panamericanos que tendré en mi carrera y quería disfrutar un poco más", dijo al término de la carrera.

Queiroz, de 29 años, plata en dobles e individual en C-1000 y bronce en 200m en Rio-2016, no pudo retener el oro ganado hace cuatro años en Lima ni los dos dorados que se colgó en Toronto-2015 (C1 200 y C1 1000).

Llegó 5,36 segundos después de Pelier y delante del canadiense Connor Fitzpatrick (bronce, +6.44), pero el resultado en la Laguna Grande, en Concepción (sur), estaba dentro de sus cuentas tras haberse tomado un periodo sabático antes de la competencia.

"Mi vida siempre fue enfocada en el canotaje, pero ahora me está costando mucho. Jamás pude disfrutar mucho de la vida, no he podido estar con mi hijo, ni mi esposa, ni mi familia. Yo ya conseguí lo que quería: con 29 años tengo 14 medallas mundiales y cuatro olímpicas", afirmó.

El canoísta, sin embargo, es una carta fuerte para ganar el primer lugar en París, donde disputará sus terceros y últimos Juegos Olímpicos.

"Esta vida cuesta mucho, sobre todo el entrenamiento y la competencia. Tu cuerpo te dice que ya no puede más y tienes que saber cuándo parar. París será el momento de dejarlo", afirmó, dejando abierta la chance de convertirse en entrenador.

- Canadá se impone -

En la última jornada del canotaje de velocidad en Santiago-2023, Canadá se aseguró el primer puesto en la medallería general con el triunfo de Sloan MacKenzie y Katharine Leslie Vincent en C2 500m Femenino.

Los norteamericanos terminaron con cuatro oros, dos platas y tres bronces, por delante de Argentina, con dos metales dorados, tres plateados y dos bronces.

El cuarteto argentino, formado por Agustín Vernice, Manuel Lascano, Gonzalo Lo Moro y Gonzalo Carreras, y Vernice por su cuenta aseguraron el subcampeonato con los triunfos en los K4 500 metros y en K1 1000m.

Cuba y México cerraron el podio con dos primeros lugares y un tercer puesto.

Resultados canotaje velocidad:

- C1 1000m Masculino:

1. José Ramón Pelier (CUB) - oro

2. Isaquias Queiroz (BRA) - plata

3. Connor Fitzpatrick (CAN) - bronce

- K1 1000m Masculino:

1. Agustín Vernice (ARG) - oro

2. Jonas Ecker (USA) - plata

3. Valentín Rossi (ARG) - bronce

- K4 500m Masculino:

1. Argentina - oro

2. Canadá - plata

3. Estados Unidos - bronce

- C2 500m Femenino:

1. Sloan MacKenzie y Katharine Leslie Vincent (CAN) - oro

2. María José Mailliard y Paula Gómez (CHI) - plata

3. Madison Ibeth Velásquez y Manuela Gómez (COL) - bronce

- K2 500m Femenino:

1. Karina Alanís y Beatriz Briones (MEX) - oro

2. Brenda Rojas y Magdalena Garro (ARG) - plata

3. Courtney Stott y Madeline Schmidt (CAN) - bronce

Raa/ol