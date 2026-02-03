Remesas a México caen en 2025 tras más de una década de expansión

Las remesas de los mexicanos que viven en el exterior tuvieron en 2025 su primera caída en once años, según datos oficiales publicados este martes, que analistas atribuyen a un declive de la migración mexicana hacia Estados Unidos, principal origen de los envíos.

Las remesas, que en más del 95% provienen de Estados Unidos, sumaron 61.791,2 millones de dólares en 2025, una caída del 4,6% contra los 64.746,4 millones del 2024, de acuerdo con las cifras divulgadas por Banco de México (Banxico, central).

"Después de 11 años seguidos de expansión en las remesas, periodo en el que estos recursos casi se triplicaron, en 2025 se confirma el fin de esta racha de crecimiento", dijo Juan José Li, analista del grupo BBVA en un reporte a clientes.

Según el experto, la reducción de los envíos de dinero coincide con un descenso en la migración mexicana hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023, en contraste con el aumento de los flujos migratorios de países como Venezuela, Colombia o Perú en ese mismo lapso.

"Al no haber una renovación en el flujo de nuevos migrantes, es difícil que las remesas mantengan su crecimiento, por ello, el flujo de remesas a México registró solo un ligero aumento en 2024 y una caída en 2025", señala Li en el reporte.

Con la frontera entre México y Estados Unidos bloqueada para la migración irregular por la agresiva política del presidente Donald Trump está latente un posible declive mayor de los envíos de dinero.

Otros riesgos para las remesas en 2026 son una posible desaceleración económica en Estados Unidos, un recrudecimiento de la persecución a los migrantes y la apreciación de la moneda mexicana frente al dólar, advirtió el experto.

Pese al declive anual, las remesas en diciembre sumaron 5.322 millones de dólares, un alza del 1,9%, que rompió con una racha de ocho meses consecutivos de caídas, según el reporte de Banxico.

En México, la segunda mayor economía de América Latina detrás de Brasil, los flujos de remesas alcanzaron en 2024 una cifra equivalente al 3,5% del PIB.

Esta proporción es, sin embargo, muy inferior a la que se registra en Nicaragua (27,2%), Honduras (25,2%) y El Salvador (23,5%).