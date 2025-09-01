Remesas a México caen en julio por cuarto mes consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - Las remesas a México descendieron en julio por cuarto mes consecutivo, arrastradas por un menor número de envíos que opacó un incremento en el monto promedio de las operaciones, según cifras divulgadas el lunes por el banco central.

Los capitales recibidos durante el mes sumaron US$5330 millones, un 4,7% menos que en julio del año pasado, de acuerdo con un reporte de Banco de México.

El número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó en el periodo un 8% interanual a 12,8 millones de transacciones. No obstante, el monto promedio por orden aumentó un 3,6% a US$416.

En cifras acumuladas, las remesas se contrajeron un 5,5% interanual entre enero y julio a US$34.889 millones, agregó el banco central. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Noé Torres)