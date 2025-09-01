Remesas a México caen en julio por cuarto mes consecutivo
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - Las remesas a México descendieron en julio por cuarto mes consecutivo, arrastradas por un menor número de envíos que opacó un incremento en el monto promedio de las operaciones, según cifras divulgadas el lunes por el banco central.
Los capitales recibidos durante el mes sumaron US$5330 millones, un 4,7% menos que en julio del año pasado, de acuerdo con un reporte de Banco de México.
El número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó en el periodo un 8% interanual a 12,8 millones de transacciones. No obstante, el monto promedio por orden aumentó un 3,6% a US$416.
En cifras acumuladas, las remesas se contrajeron un 5,5% interanual entre enero y julio a US$34.889 millones, agregó el banco central. (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Noé Torres)
Otras noticias de México
- 1
Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, en Costa Rica
- 2
Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
- 3
La extraña historia del capo de la mafia de los Balcanes que se movía con un DNI argentino y lo buscaban varios países
- 4
En el peor momento del Gobierno, Mauricio Macri activa un repliegue táctico y se autoexcluye de la campaña de Milei