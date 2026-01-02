Remesas a México caen en noviembre por octavo mes consecutivo

CIUDAD DE MÉXICO, 2 ene (Reuters) - Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, descendieron en noviembre por octavo mes consecutivo, arrastradas por un menor número de envíos que opacó un incremento en el monto promedio de las operaciones.

Los capitales recibidos sumaron US$5.125 millones, un 5,7% menos que en noviembre de 2024, de acuerdo con cifras divulgadas el viernes por el banco central.

El número de transacciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó en el periodo un 7,9% interanual. No obstante, el monto promedio por orden creció un 2,4%.

En cifras acumuladas, las remesas disminuyeron un 5,1% interanual entre enero y noviembre a US$56.469 millones, dijo el banco central.

La tendencia a la baja en México contrasta con los fuertes aumentos registrados en 2025 en varios países de Centroamérica con una importante diáspora en Estados Unidos, como El Salvador, Guatemala y Honduras.

Las remesas a México, una importante entrada de efectivo para la segunda mayor economía de América Latina, también han estado en el punto de mira por el uso que de ella hacen los cárteles de la droga mexicanos para lavar sus ganancias ilícitas. (Reporte de Noé Torres; Editado por Diego Oré)