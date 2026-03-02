Remesas a México comienzan el año con caída

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar (Reuters) - Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, se situaron en enero en US$4.594 millones, experimentando un descenso del 1,4% interanual, afectadas por un menor monto total y un menor número de operaciones, informó el lunes el banco central de México, Banxico. La caída del primer mes del año se dio después del cambio de tendencia reportado en diciembre, cuando habían registrado un aumento después de ocho meses consecutivos en declive.

Según los datos de Banxico, el número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 5,2% interanual, a 11,5 millones de transacciones, aunque el monto promedio por orden creció un 3,9% a US$401. Las remesas a México, la segunda mayor economía de América Latina, también han estado en el punto de mira por el uso que de ella hacen los cárteles de la droga mexicanos para lavar sus ganancias ilícitas. (Reporte de Íñigo Alexander; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)