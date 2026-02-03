Remesas a México crecen en diciembre tras ocho meses de deterioro
CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, aumentaron en diciembre después de ocho meses consecutivos en declive, impulsadas por un incremento en el monto promedio de las operaciones.
Los capitales recibidos sumaron 5,322 millones de dólares, un 1.9% más que en el mismo periodo de 2024, según cifras divulgadas el martes por el banco central.
El número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó un 6.4% interanual, a 13.1 millones de transacciones. No obstante, el monto promedio por orden creció un 8.8% a 408 dólares.
En cifras acumuladas, las remesas cayeron a lo largo del año un 4.6% a 61,791 millones de dólares. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)