Remesas a México crecen en diciembre tras ocho meses de deterioro

CIUDAD DE MÉXICO, ⁠3 feb (Reuters) - ⁠Las remesas a México, una de las principales ⁠fuentes ‌de ​divisas del país, aumentaron en ​diciembre después de ocho ‌meses consecutivos en declive, ‌impulsadas por ​un incremento en el monto promedio de las operaciones.

Los capitales recibidos sumaron 5,322 millones de dólares, un 1.9% más ⁠que en el mismo periodo ​de 2024, según cifras divulgadas el martes por el banco central.

El número de operaciones -provenientes principalmente de Estados Unidos- disminuyó ⁠un 6.4% interanual, a 13.1 ​millones de transacciones. No obstante, el monto promedio por ‍orden creció un 8.8% a 408 dólares.

En cifras acumuladas, las remesas cayeron a lo largo del ​año un 4.6% a 61,791 millones de dólares. (Reporte de Noé Torres; ‍editado por Adriana Barrera)