REMNANT II consigue superar el millón de unidades vendidas

REMNANT II ha vendido más de un millón de unidades entre PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5, según acaba de anunciar Gearbox Publishing. Jugadores y medios de comunicación de todo el mundo han considerado que REMNANT II es el máximo éxito de 2023. REMNANT II, la continuación del superventas REMNANT: From the Ashes, también duplicó con creces el número de jugadores simultáneos en su lanzamiento, lo que supuso un nuevo récord para la franquicia.

«Quiero agradecer a todos los que nos han ayudado a conseguir este increíble hito, lo logramos gracias a su apoyo inquebrantable», declaró David Adams, de Gunfire Games. «Ha sido una travesía de varios años para nosotros y no podríamos estar más contentos de ver a los seguidores pasándoselo tan bien con un juego en el que hemos puesto el corazón y el alma».

« REMNANT II ha superado nuestras expectativas. Ha sido un éxito comercial y para la crítica, por lo que estamos muy orgullosos del equipo de Gunfire y de todos los miembros de Gearbox Publishing que han dado vida a este título», comentó Yoon Im, de Gearbox Publishing. «Además de emocionados, estamos increíblemente agradecidos a la comunidad de Remnant que nos apoyó a nosotros y al equipo de Gunfire durante el desarrollo. Y a los nuevos jugadores de Remnant que se unieron a nuestra comunidad la semana pasada, estamos encantados de que emprendan este apasionante viaje con nosotros».

Para celebrar que REMNANT II ha superado el millón de unidades vendidas, Gearbox Publishing y Gunfire Games acaban de publicar un tráiler homenaje:https://youtu.be/LcFWOd41Jh0

REMNANT II enfrenta ahora a los últimos restos de la humanidad contra las desgarradoras fuerzas del mal. El título evoluciona el «shooter» de supervivencia cooperativo con nuevos mundos invisibles llenos de sorpresas y encuentros mortales. Los jugadores se unen a la batalla para salvar a la humanidad en un mundo generado con gran dinamismo, repleto de misiones con diversidad de giros, botines únicos y probabilidades apabullantes que fomentan la exploración y la rejugabilidad, ya sea en solitario o en modo cooperativo para tres personas. Los jugadores pueden definir su propio estilo de juego con un sistema de clases Arquetipo ampliado y una gran variedad de armas, armaduras y mejoras especiales mientras superan duros desafíos para evitar la extinción de la humanidad.

Aquí encontrará el tráiler de lanzamiento de REMNANT II: https://www.youtube.com/watch?v=zU6_2QnhP3U

El material de prensa de REMNANT II puede consultarse aquí: https://gearboxsf.box.com/v/Remnant2Assets

REMNANT II está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S con una clasificación ESRB de «M» para adultos. Para obtener más información sobre REMNANT II, visite: https://www.remnantgame.com o manténgase al día en X, Facebook e Instagram.

Acerca de gearbox publishing

Fundada en 2016, Gearbox Publishing se ha fijado el objetivo de ayudar a desarrolladores de todo el mundo a llevar sus productos al mercado sin perder su particular visión creativa. La misión comenzó con la aclamada Homeworld Remastered Collection para PC, y desde entonces le han seguido numerosas alianzas que incluyen Hello Neighbor, Astroneer, We Happy Few, Star Trek Online, Neverwinter, REMNANT: From the Ashes, la serie Torchlight, Have a Nice Death, Risk of Rain 2, Tribes of Midgard y el título de lanzamiento de PlayStation® 5, Godfall. Gearbox Publishing confirma su compromiso con el desarrollo de juegos que entretengan al mundo y de convertirse en la editora más respetuosa con los creadores de la industria. Gearbox Entertainment Company es un miembro orgulloso de la familia de empresas Embracer Group AB, que cotiza en el Nasdaq First North (EMBRAC B). Para más información, visite www.gearboxpublishing.com.

Acerca de gunfire games, llc.

Gunfire Games es un desarrollador de juegos para PC, consolas y realidad virtual con sede en Austin (Texas). El núcleo del estudio proviene del antiguo Vigil Games, conocido por crear la franquicia Darksiders y el éxito de ventas de Oculus Rift, Chronos. Nacido de la pasión por crear juegos con grandes mundos, el equipo continúa esta misión con REMNANT II. Para más información sobre Gunfire Games y REMNANT II visite https://gunfiregames.com

