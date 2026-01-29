Remo: Bautizan estadio de Nápoles en nombre de Davide Tizzano

El presidente del Círculo de Remo de Nápoles, Giancarlo Bracale, propuso el homenaje a Tizzano, que era oriundo de la ciudad partenopea, durante el cierre del acto conmemorativo celebrado en el Salón Carlo De Gaudio del club.

Tizzano ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos (en la competencia de cuatro scull de Seúl 88 y en la prueba de doble scull de Atlata 96), también era el presidente de la Confederación Internacional de los Juegos Mediterráneos 2026 previstos en Taranto.

Bracale anunció que a partir de esta noche el salón de recepciones del Círculo de Remo de Nápoles, donde se exhiben trofeos y se celebran importantes eventos, llevará el nombre de "Davide Tizzano", que inició su carrera deportiva en esa institución con sólo 10 años.

El evento organizado en homenaje a Tizzano, que también fue campeón mundial de vela, contó con la presencia de numerosos remeros y atletas que escribieron la historia del deporte italiano, como el boxeador olímpico Patrizio Oliva, el ex campeón italiano de tenis Massimo Cierro y el arquero de waterpolo Paolo Trapanese.

"Davide era hijo de este club", aseguró Bracale durante la ceremonia que fue moderado por el presidente de la Unión de Periodistas Deportivos de Italia (USSI) de la región Campania, Mario Zaccaria, y también contó con la presencia del DT de la selección italiana de remo, Antonio Colamonici.

"Nunca olvidaré ninguna de las conversaciones sinceras que tuve con él sobre los Juegos Mediterráneos. Tenía la fuerza de voluntad que nos permite vencer a todos los oponentes, incluso a los que llevamos dentro. Davide estará con nosotros en todos los eventos programados en Nápoles, empezando por la Copa América.

Ahora, el recuerdo debe traducirse en acción", enfatizó a su vez el ministro de Deportes, Andrea Abodi, mediante un videomensaje.

El evento también mostró imágenes de los éxitos olímpicos de Tizzano con la narración de Giampiero Galeazzi.

"Davide estaba impulsado por un entusiasmo único y tenía una gran capacidad para calmar situaciones complicadas y encontrar una solución. Era un hombre muy práctico, y por eso lo apreciaba. Ahora su compromiso es apoyar a su hija Rosy en el mundo del remo", destacó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó.

"Davide era capaz de ir más allá de sus propios límites", expresó luego con emoción el ex fiscal antimafia Franco Roberti.

"El Club de Remo fue su primer hogar, y todo lo demás vino después. Es hermoso ver a tanta gente que lo quería. Ahora intentaremos continuar con sus proyectos", aseguró la esposa de Tizzano, Roberta.

En último turno habló el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio: "No podemos permitirnos el lujo de estar tristes al recordarlo. Nuestro compromiso es recordarlo reviviendo los valores que ejemplificó, así como su mensaje de pocas palabras y muchas acciones", remarcó.

También una embarcación de la categoría "remo costero" llevará el nombre de Tizzano, uniéndose a las dedicadas a Santo Romano, Giulia Cecchettin y Giulia Tramontano. (ANSA).